屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

▲土耳其又發生女性遇害事件，引爆示威遊行。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

土耳其伊斯坦堡24日驚傳殘忍分屍案，一名回收業者在希什利區的垃圾桶內發現女性遺體，然而死者的頭部及雙腿都被砍斷，至今下落不明，屍體被床單包裹後隨意丟棄。當地媒體25日報導此事後，引發土國婦女團體強烈憤怒，數千人走上街頭抗議。

回收業者翻找垃圾意外發現屍塊

根據土耳其民營的《德米羅倫通訊社》報導，這起駭人命案發生在希什利區，24日傍晚一名回收業者正在垃圾桶內尋找可再利用的物品時，意外發現被床單包裹的殘缺遺體。警方獲報後立即封鎖現場展開調查，經過身分比對後確認死者為37歲的烏茲別克籍女性。然而死者的頭顱與雙腿至今仍未尋獲。

監視器拍下2男拖行李箱畫面

調查人員調閱周邊監視器畫面，發現有2名男子在另一處垃圾桶丟棄一個行李箱，但箱內物品目前尚無法確認。報導指出，案發數小時後，警方在伊斯坦堡機場成功攔截準備出境的2名烏茲別克籍嫌犯，隨後又逮捕第3名涉案人士，3人均與死者來自同一國家。

上千民眾包圍地鐵站高喊口號

這起殘暴案件激起土耳其婦女權益團體的怒火，伊斯坦堡與安卡拉兩地隨即爆發示威活動。非政府組織公布的影片顯示，希什利區的奧斯曼貝地鐵站外聚集超過1000名抗議者，他們高舉寫著「終結男性暴力」、「為遇害女性伸張正義」、「移工女性不孤單」等標語的布條與海報。示威隊伍接著遊行至案發現場，沿途不斷高喊「女性不再沉默」的口號。

婦團痛批加害者毫無畏懼

在土耳其首都安卡拉，由「終結女性謀殺平台」號召的抗議行動也吸引數百人響應。該組織發言人伊希爾·庫爾特發表聲明痛批，兇手之所以敢將遇害者遺體直接丟棄在公開場所的垃圾桶，就是因為他們深信自己能逃過法律制裁。她強調，無論時間如何流逝、城市或人名如何改變，針對女性的暴力行為始終沒有減少。

2025年逾500女性非自然死亡

土耳其政府雖未統計官方的女性遭殺害數據，但婦女權益團體「終結女性謀殺平台」透過新聞報導自行蒐集相關資訊統計，2025年已有294名女性遭男性殺害，另有297名女性在可疑情況下被發現死亡，總計超過500起非自然死亡案件。