長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

▲桃園地院今開辯論庭討論長榮航勤工會是否應依法解散，場外則有長榮航勤工會、企業工會等各地會員到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市政府於去年4月二度聲請解散長榮航勤工會，桃園地院今（27）日召開言詞辯論庭，長榮航勤基層員工前往法院聲援，希望桃園地院能同意桃園市政府提出同意解散長勤工會之申請，還給基層員工一個公道；市議員黃瓊慧也到場聲援，長勤工會一直沒有正常運作，嚴重侵害會員權益與民主法治基礎，希望桃園地院可以同意桃園市政府的聲請，依法解散長勤工會。

今天參與聲援單位包括長榮航勤基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會與台灣機場地勤產業工會等多人到場。桃園地院表示，此案為繫屬院方審理中具體個案，客觀情況與去年該團體至本院廣場前短暫陳訴之情況不同。院方為維護審判獨立，不容許相關人士在法院院區或周邊為法定程序以外之行為以避免影響審判。此外，法院院宇周邊為禁止集會遊行之場域，已請桃園警分局協助疏處並依法執行勤務，因此參與單位隔著道路在司法公園旁聲援。

到場長榮航勤基層員工林子權說，長榮航勤工會被主管霸佔多年，都沒有正常運作，基層員工想要集體加入，還被長勤工會阻擋，主管更用盡手段，技術性杯葛會員大會召開，長勤工會顯然意在讓少數人繼續獨裁控制工會。長勤工會去年9月還曾強行辦理違法選舉，被桃園市政府勒令選舉無效，同年11月又大規模違法停權會員，被桃園市府依法命令停開大會，長勤工會仍然強行開會，開會人數不到實際會員人數一半，仍主張開會有效，完全目無法紀。

長榮航勤員工沈穎杰也說，長榮航勤工會會員遍布松山、桃園、台中、高雄，三個外站加起來超過四分之一會員，自己則來自長榮航勤高雄勤務部，長勤工會都將開會地點訂在桃園，外站會員本來就前往不易，長勤工會也沒有給予任何的協助，反過來鼓吹會員退會以及大規模停權會員，有效會員從2023年600多人到去年底驟降至200人，且大部分只剩下辦公室同仁，只要不合主管意思，就可以隨便被停權。

長榮航空企業工會顧問周聖凱認為，桃園市府2023年第一次聲請解散時，被桃園地院以「解散長勤工會，將會侵害會員權益」為由，不同意解散，但後來兩年，不同意解散長勤工會，會員權益反而被侵害更嚴重，長勤工會不只曾阻擾拖延基層員工集體入會，幹部還曾聲稱代表資方，被勞動部認證為不當勞動行為，甚至發生七度流會、違法選舉、大規模停權會員等誇張情況，希望桃園地院不要重蹈2023勞聲字第8號案裁定覆轍，也希望法院能裁定同意解散。

▲桃園市議員黃瓊慧也到場聲援長榮航勤基層工會，希望法院能同意市府聲請。

市議員黃瓊慧也到場聲援，長勤員工從爆發依法休假以來，爭取加入工會已經多年，但工會一直沒有正常運作，嚴重侵害會員權益、民主法治基礎，希望桃園地院可以同意桃園市政府聲請，解散長勤工會。

市府勞動局則回應，勞動局於2024年間即多次依法輔導長勤工會召開會員大會及正常推動會務運作，以期回復工會正常功能並保障會員參與工會自治之權利，惟經輔導仍未能成會，工會運作持續停滯，為維護全體會員之合法權益，並確保工會制度之正常運作，勞動局爰依工會法相關規定，於去年4月18日向桃園地院聲請解散長勤工會，交由司法機關依法審理。本案並於今日下午進行言詞辯論，市府將就相關事實及法律依據向法院充分說明。

勞動局強調，府方一向尊重工會自治，惟於工會長期未依規定運作，致影響會員基本權益時，主管機關依法介入，係為保障會員權益及維護工會制度健全發展，後續將持續關注案件進度，並於司法程序終結後，配合判決結果，協助會員相關權益之銜接與保障。