　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

▲桃園地院今開辯論庭討論長榮航勤工會是否應依法解散，場外則有長榮航勤工會、企業工會等各地會員到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今開辯論庭討論長榮航勤工會是否應依法解散，場外則有長榮航勤工會、企業工會等各地會員到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市政府於去年4月二度聲請解散長榮航勤工會，桃園地院今（27）日召開言詞辯論庭，長榮航勤基層員工前往法院聲援，希望桃園地院能同意桃園市政府提出同意解散長勤工會之申請，還給基層員工一個公道；市議員黃瓊慧也到場聲援，長勤工會一直沒有正常運作，嚴重侵害會員權益與民主法治基礎，希望桃園地院可以同意桃園市政府的聲請，依法解散長勤工會。

今天參與聲援單位包括長榮航勤基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會與台灣機場地勤產業工會等多人到場。桃園地院表示，此案為繫屬院方審理中具體個案，客觀情況與去年該團體至本院廣場前短暫陳訴之情況不同。院方為維護審判獨立，不容許相關人士在法院院區或周邊為法定程序以外之行為以避免影響審判。此外，法院院宇周邊為禁止集會遊行之場域，已請桃園警分局協助疏處並依法執行勤務，因此參與單位隔著道路在司法公園旁聲援。

▲桃園地院今開辯論庭討論長榮航勤工會是否應依法解散，長榮航勤工會到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

到場長榮航勤基層員工林子權說，長榮航勤工會被主管霸佔多年，都沒有正常運作，基層員工想要集體加入，還被長勤工會阻擋，主管更用盡手段，技術性杯葛會員大會召開，長勤工會顯然意在讓少數人繼續獨裁控制工會。長勤工會去年9月還曾強行辦理違法選舉，被桃園市政府勒令選舉無效，同年11月又大規模違法停權會員，被桃園市府依法命令停開大會，長勤工會仍然強行開會，開會人數不到實際會員人數一半，仍主張開會有效，完全目無法紀。

長榮航勤員工沈穎杰也說，長榮航勤工會會員遍布松山、桃園、台中、高雄，三個外站加起來超過四分之一會員，自己則來自長榮航勤高雄勤務部，長勤工會都將開會地點訂在桃園，外站會員本來就前往不易，長勤工會也沒有給予任何的協助，反過來鼓吹會員退會以及大規模停權會員，有效會員從2023年600多人到去年底驟降至200人，且大部分只剩下辦公室同仁，只要不合主管意思，就可以隨便被停權。

長榮航空企業工會顧問周聖凱認為，桃園市府2023年第一次聲請解散時，被桃園地院以「解散長勤工會，將會侵害會員權益」為由，不同意解散，但後來兩年，不同意解散長勤工會，會員權益反而被侵害更嚴重，長勤工會不只曾阻擾拖延基層員工集體入會，幹部還曾聲稱代表資方，被勞動部認證為不當勞動行為，甚至發生七度流會、違法選舉、大規模停權會員等誇張情況，希望桃園地院不要重蹈2023勞聲字第8號案裁定覆轍，也希望法院能裁定同意解散。

▲桃園市議員黃瓊慧也到場聲援長榮航勤基層工會，希望法院能同意市府聲請。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃瓊慧也到場聲援長榮航勤基層工會，希望法院能同意市府聲請。

市議員黃瓊慧也到場聲援，長勤員工從爆發依法休假以來，爭取加入工會已經多年，但工會一直沒有正常運作，嚴重侵害會員權益、民主法治基礎，希望桃園地院可以同意桃園市政府聲請，解散長勤工會。

市府勞動局則回應，勞動局於2024年間即多次依法輔導長勤工會召開會員大會及正常推動會務運作，以期回復工會正常功能並保障會員參與工會自治之權利，惟經輔導仍未能成會，工會運作持續停滯，為維護全體會員之合法權益，並確保工會制度之正常運作，勞動局爰依工會法相關規定，於去年4月18日向桃園地院聲請解散長勤工會，交由司法機關依法審理。本案並於今日下午進行言詞辯論，市府將就相關事實及法律依據向法院充分說明。

勞動局強調，府方一向尊重工會自治，惟於工會長期未依規定運作，致影響會員基本權益時，主管機關依法介入，係為保障會員權益及維護工會制度健全發展，後續將持續關注案件進度，並於司法程序終結後，配合判決結果，協助會員相關權益之銜接與保障。

 【更多新聞】

醋男撂人持開山刀、棍棒砍殺前女友新歡　2人被起訴1在逃

大古山賞夜景遭偷拍！人妻暗中討救兵　眾人活抓20歲變態男

大溪偏僻民宅藏天九牌職業賭場　桃警凌晨攻堅抓44人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

伊能靜一刀剪了10年瀏海　「狂瘦6公斤」近況曝光

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

社會熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

京元電驚爆內賊損失1.2億　工程師盜賣50片電路板

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

5女樂手遭AI換臉變淫片主角　攝影師認罪、共犯死了

即／死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

更多熱門

相關新聞

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

男子阿強（化名）因食用含酒精成分的薑母鴨，涉犯酒駕被法院判處有期徒刑6個月，並被執行檢察官否准易科罰金，他向法院聲明異議，控訴檢方裁量有瑕疵。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為檢方的執行指揮沒有違法，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

女借百萬還不了　急認養父幫作偽證

女借百萬還不了　急認養父幫作偽證

海陸班長值勤躲副連長辦公室睡1.5小時

海陸班長值勤躲副連長辦公室睡1.5小時

曖昧人夫辯「誤用分手」　外籍女賠5萬

曖昧人夫辯「誤用分手」　外籍女賠5萬

桃園役男首假未歸潛逃逾30日　法官判刑出爐

桃園役男首假未歸潛逃逾30日　法官判刑出爐

關鍵字：

長榮航勤工會辯論庭聲援應依市府決議解散工會桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面