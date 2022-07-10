雲林議長高呼「林靖冠當選！歡迎來當同事」　柯P安可曲竟是這首

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與立法委員蔡壁如領軍，今、明(10、11)日在全台大眾走到雲林，單日即橫跨山海線，連續與三位黨提名縣議員候選人林靖冠、陳乙辰、王新堯會合造勢，晚餐回到斗六市與團隊及支持者餐敘。多名現任議員蒞臨餐敘勉勵打氣可見黨主席柯文哲、立委蔡壁如與林靖冠的好人氣。

▲台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與立法委員蔡壁如領軍全台大眾走，今日到雲林，晚間候選人邀請兩人與團隊一同餐敘，雲林縣議會議長沈宗隆特地出席，可見其極佳的好人氣。（圖／記者蔡佩旻攝）



今日晚間18時許柯文哲與立法委員蔡壁如結束一日山海行程，返回雲林第一選區候選人林靖冠位於斗六市的服務處，黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框掛於服務處，期許其能抱持初衷為民服務，眾人參觀服務處寒暄後隨即前往餐廳用餐。