雲林議長高呼「林靖冠當選！歡迎來當同事」　柯P安可曲竟是這首

記者蔡佩旻／雲林報導
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與立法委員蔡壁如領軍，今、明(10、11)日在全台大眾走到雲林，單日即橫跨山海線，連續與三位黨提名縣議員候選人林靖冠、陳乙辰、王新堯會合造勢，晚餐回到斗六市與團隊及支持者餐敘。多名現任議員蒞臨餐敘勉勵打氣可見黨主席柯文哲、立委蔡壁如與林靖冠的好人氣。
▲台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與立法委員蔡壁如領軍全台大眾走，今日到雲林，晚間候選人邀請兩人與團隊一同餐敘，雲林縣議會議長沈宗隆特地出席，可見其極佳的好人氣。（圖／記者蔡佩旻攝）
今日晚間18時許柯文哲與立法委員蔡壁如結束一日山海行程，返回雲林第一選區候選人林靖冠位於斗六市的服務處，黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框掛於服務處，期許其能抱持初衷為民服務，眾人參觀服務處寒暄後隨即前往餐廳用餐。
▲黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框掛於服務處。（圖／記者蔡佩旻攝） 餐席間黨主席柯文哲與立法委員蔡壁如逐桌打招呼，親合力爆表，所到之處充滿掌聲或尖叫。餐會主持人邀請柯文哲上台致詞，柯文哲則是如往常一派的豪邁，接過麥克風說「不用啦！吃飯沒人要聽我講話啦！直接唱歌就好」，歡笑聲瞬間此起彼落，第一首唱的台語歌「堅持」讓現場氣氛揚起一陣激昂澎湃，喊著安可，柯文哲第二首點了抒情歌「囚鳥」，是否為心情抒發頗耐人尋味。 ▲黨主席柯文哲餐席間受邀高歌，唱著「囚鳥」一度深情閉眼，唱的是否為心聲頗耐人尋味。（圖／記者蔡佩旻攝） 雲林縣現任縣議員、雲林縣議會議長沈宗隆特地出席餐會，除了開玩笑懷疑柯文哲唱歌變好聽了一定是因為作弊、有在家偷偷練習，沈宗隆再說，首次與柯文哲同桌用餐感受到他的親切，很開心榮幸。沈宗隆表示，與縣議員候選人林靖冠熟識多年，與其父親與姊姊都當過同事，希望在今年的12月25日（當選人新任就職日）也跟他當同事；舉起林靖冠的手高喊當選力挺。 ▲雲林縣議員、縣議會議長沈宗隆與縣議員候選人林靖冠父親與姊姊都曾為議會同事，今日出席也為其打氣高喊「一起當同事」。（圖／記者蔡佩旻攝） 餐敘最後立法委員蔡壁如率北部辦公室團隊一同高歌2022年民眾黨競選歌曲為整個餐會帶來另一波高潮。台灣民眾黨雲林縣黨部表示，立法委員蔡壁如將於明（11）日早上與晚上陪同候選人林靖冠徒步、車隊掃街，將最有潛力的縣議員候選人介紹給雲林鄉親。 ▲黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框與合照掛於服務處。（圖／記者蔡佩旻攝） 【其他新聞】 ►馬3鬼切2車道險害撞車！惡劣螃蟹全被錄 警竟因這理由不開罰
▲黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框掛於服務處。（圖／記者蔡佩旻攝）
餐席間黨主席柯文哲與立法委員蔡壁如逐桌打招呼，親合力爆表，所到之處充滿掌聲或尖叫。餐會主持人邀請柯文哲上台致詞，柯文哲則是如往常一派的豪邁，接過麥克風說「不用啦！吃飯沒人要聽我講話啦！直接唱歌就好」，歡笑聲瞬間此起彼落，第一首唱的台語歌「堅持」讓現場氣氛揚起一陣激昂澎湃，喊著安可，柯文哲第二首點了抒情歌「囚鳥」，是否為心情抒發頗耐人尋味。
▲黨主席柯文哲餐席間受邀高歌，唱著「囚鳥」一度深情閉眼，唱的是否為心聲頗耐人尋味。（圖／記者蔡佩旻攝）
雲林縣現任縣議員、雲林縣議會議長沈宗隆特地出席餐會，除了開玩笑懷疑柯文哲唱歌變好聽了一定是因為作弊、有在家偷偷練習，沈宗隆再說，首次與柯文哲同桌用餐感受到他的親切，很開心榮幸。沈宗隆表示，與縣議員候選人林靖冠熟識多年，與其父親與姊姊都當過同事，希望在今年的12月25日（當選人新任就職日）也跟他當同事；舉起林靖冠的手高喊當選力挺。
▲雲林縣議員、縣議會議長沈宗隆與縣議員候選人林靖冠父親與姊姊都曾為議會同事，今日出席也為其打氣高喊「一起當同事」。（圖／記者蔡佩旻攝）
餐敘最後立法委員蔡壁如率北部辦公室團隊一同高歌2022年民眾黨競選歌曲為整個餐會帶來另一波高潮。台灣民眾黨雲林縣黨部表示，立法委員蔡壁如將於明（11）日早上與晚上陪同候選人林靖冠徒步、車隊掃街，將最有潛力的縣議員候選人介紹給雲林鄉親。
▲黨主席柯文哲贈送親手所寫政治金句「政治不難，找回良心而已」筆墨字框與合照掛於服務處。（圖／記者蔡佩旻攝）
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