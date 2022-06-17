山西年輕女跪地遭7人扒光圍毆　警方急追影片證實「剩1人在逃」

▲年輕女子遭扒光圍毆，跪在地上哭泣，施暴案再掀關注。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

繼河北省唐山市發生9男圍毆1女的事件後，中國山西省呂梁市近日又爆出一段女子全裸遭多人圍毆的影片，在網路上引發輿論。當地警方15日火速發布通報，證實案件發生在今年1月，目前涉案7人已有6人被捕，剩1人在逃。

據了解，這段影片約1分31秒，一名年輕女子被脫光衣服、全身赤裸跪在地上，期間不停遭周圍2名女子扯髮、掌摑，甚至出腳狠踹。由於屋內疑似還有其他人，女子疑似見對方人多、沒有逃跑機會，全程只能抱著身軀哭泣。

山西省呂梁市公安局15日表示，警方看到影片後隨即展開調查，經查事件發生在今年1月，地點是呂梁市離石區西崖底村一間租屋房內，目前涉案7人身分均已查明，並逮捕6人，剩餘1人正在抓捕，呼籲民眾自覺遵守相關法律規範，不要再傳播相關影片、照片。

許多網友忿忿不平，「判重他們，讓他們今後不敢再犯」、「壞人不分男女」、「一月的事件，六月通報，效率真的高」、「是時候再來一波打黑除惡了」、「一月份到現在還有一個人沒抓到？」、「一月份的事情，是現在才抓人嗎？還被跑了一個沒抓到？前邊幾個月為什麼不抓？」

▼呂梁市公安局發布警情通報。（圖／翻攝自微博）