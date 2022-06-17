瘋傳唐山舞蹈生被性侵「刀捅下體」打斷腿爬2公里救助…官方闢謠

▲唐山女舞蹈生被性侵、打斷腿爬兩公里求助被指是謠言。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

擁有百萬粉絲的微博網友「圈神探」11日發文稱，「唐山又有事件。舞蹈生在醫院，被捅刀、性侵，只能截肢，我真的觸目驚心。」文中附上的微信群組聊天紀錄顯示，有醫院人員爆料，一名女研究生被性侵、打斷腿爬2公里求助。此事迅速在網上發酵，引起熱議。16日，唐山市遷安市委網信辦對上述事件闢謠。

根據截圖顯示，唐山某家醫院的一名人員爆料，該院急診處來了一名重患，「一個姐姐，特別漂亮，她被性侵了，然後男的把她腿打骨折扔在郊區公園。」

據爆料人描述，女孩被性侵後，還慘被刀捅殘，清醒過來後一度爬到馬路上找人求救，因為她的手機已被搶走， 「但是第一個遇見她的出租車不接她，怕她說是（司機）自己幹的。然後她就生爬爬了幾公里去一個村子，村里人給她報得警。」

據《極目新聞》報導，6月16日，唐山市遷安市委網信辦闢謠稱，上述消息經核實查證為謠言。6月16日下午，唐山市委網信辦工作人員表示，此消息是謠言，目前已闢謠。

微博認證為「河北省公安廳政治部副主任」的微博用戶「永華的小菜園」，也於6月15日中午闢謠稱，經調查，河北公安機關從未接報過此警情和類似警情，「造謠者傳謠者如此猖獗，難道法律不該讓他付出代價嗎？還有故意說被打女孩是高中生的！用意歹毒，善良網民不可不防！」

目前，網傳發布此信息的微博帳號「圈神探」和微信帳號「精英故事會」已刪除了該信息，但通過關鍵詞搜索，仍可看到一些自媒體或者個人正在轉發此信息。

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，惡意發布虛假消息、散布傳播謠言的，涉嫌擾亂社會公共秩序。依據《治安管理處罰法》第25條的規定，散布謠言，謊報警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

柴欣律師稱，依據《刑法》第291條之一的規定，編造虛假的險情、疫情、災情、警情，在信息網絡或者其他媒體上傳播，或者明知是上述虛假信息，故意在信息網路或者其他媒體上傳播，嚴重擾亂社會秩序的，屬於編造、故意傳播虛假信息罪，應處3年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴重後果的，處3年以上7年以下有期徒刑。