國道警自戕傳霸凌！3主管重懲　「養龍貓」小隊長記過竊盜罪送辦

▲國道警局第六大隊竹林分隊日前一名年輕員警輕生，警局也針對日前引起爭議做出懲處。（圖／翻攝GOOGLE）

記者陳凱力／新竹報導

國道公路警察局第六大隊25歲柯姓警員，14日凌晨在國道舉槍自戕，有員警匿名檢舉，直指柯員遭到主管霸凌。案件目前進入調查階段，國道警局認，柯員的主管管教不當，做出處分。

國道第六大隊竹林分隊柯姓員警，14日凌晨緊急送醫急救，目前尚未脫離危險期。霸凌事件目前仍在調查中，事發當日的行車紀錄器仍在還原，不過針對匿名檢舉，國道警局先做出重懲，被點名的徐姓小隊長記過處分，翁姓分隊長雖於月前調離竹林分隊，仍遭連坐回溯懲處申誡二次，張姓大隊長同樣申誡二次。

警方表示，經解鎖柯員手機發現相關對話內容確有輕生念頭，柯員自戕確係感情因素與霸凌無關，至於網傳LINE截圖，徐小隊長於群組內公開影像檢討乙節，經查確有其事，管理確有不當，依規定記過一次處分，並調整服務地區。

此外，在備勤室內馴養龍貓（絨鼠）部分，因涉有竊取公用電能之嫌，依竊盜罪嫌移送法辦。

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