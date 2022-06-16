　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河北省委主要負責人怒批「唐山打人案」：極其惡劣、從嚴從快查辦！

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

▲河北省委主要負責人已經關注到了唐山打人事件。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中新網》報導，在中共河北省委十屆二次全會上，河北省委主要負責同志關注到了「唐山打人事件」。河北省委主要負責同志表示，6月10日發生在唐山市燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人事件，性質極其惡劣，影響十分嚴重，要從嚴從快依法查辦。

據《河北新聞聯播》報導，共產黨河北省第十屆委員會第二次全體會議，於2022年6月13日至14日在石家莊召開。全會由省委常委會主持，河北省委書記倪岳峰代表省委常委會作報告。會上提到，「以雷霆之勢對危害群眾安全的違法犯罪行為進行嚴厲打擊，抓細抓實各項防汛救災措施，防範化解重大風險，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。」

河北省委主要負責同志在會上表示，「要創新社會治理，加強社會治安防控體系建設，以雷霆之勢對危害群眾安全的違法犯罪行為進行嚴厲打擊，切實保障唐山和全省人民群眾的安全感，打造更高水平的平安河北、法治河北。」新聞畫面顯示，唐山市委書記武衛東也參加了上述會議。

目前，唐山市正在開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，震懾打擊各類違法犯罪行為。唐山要求，公布全市各接待地點及電話，全天候接受群眾的來電來信，接待來訪，落實「一人一方案」，落實安全風險期管理，確保舉報群眾人身安全，對於涉黑涉惡犯罪案件，要除惡務盡、徹查嚴懲。

開完上述會議回到唐山之後，6月14日晚，唐山市委書記武衛東主持召開全市疫情防控工作總指揮部會議暨重點工作調度會議。

▲▼陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯。（圖／翻攝微博）

▲陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」。（圖／翻攝微博）

那次會議提到，對各類違法犯罪行為，要堅持「一案三查」，科學調配力量，強化異地用警，嫉惡如仇、除惡務盡，依法從嚴快懲快處，盡快實現存量清倉見底，切實增強人民群眾安全感和滿意度。

6月15日凌晨1時，唐山市委書記武衛東、市長田國良、市委副書記楊培蘇來到唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動指揮部，檢查工作並召開調度會強調，要始終保持「一刻也不能停、一步也不能錯、一天也誤不起」的戰鬥狀態，不放過任何一個問題線索，堅持對各類違法犯罪「零容忍」，露頭就打、快查徹查，確保專項行動紮實有效推進。

6月15日凌晨2時，市委書記武衛東，市長田國良，市委常委、市紀委書記、市監委主任郭永博就夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動開展情況，來到基層派出所督導檢查並強調，要強化24小時值班值守，加強巡邏防控，落實「人頭對人頭」工作機制，推動警務力量下沉社區、嵌入網格，確保社會大局平安穩定。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍
陳時中染疫現況曝光　台大醫：還未完全脫離危險！
縱火9分鐘奪8命！警消未聽見呼救聲　遺體從2樓墜地
升息半碼還1碼今揭曉！一表看懂首購族　每月房貸各增多少
25歲男星被控毆打女友！　行房掐脖狠咬
快訊／孽子縱火8死！　倖存父「臉容憔悴」重返火場畫面曝光
快訊／輪胎行奪8命！陳彥翔燙傷「插管治療中」　點頭坦承縱火
來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

河北省委主要負責人怒批「唐山打人案」：極其惡劣、從嚴從快查辦！

陸天氣異象！珠海百年天文大潮　煙台驚見「超大金箍棒雲」

26K男每月突增「1.7萬薪資」！他一查驚揭恐怖內幕：別公司給的

陝西22歲女孩「高考前失聯」登微博熱搜　警方：發現其屍體

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

河北省委主要負責人怒批「唐山打人案」：極其惡劣、從嚴從快查辦！

陸天氣異象！珠海百年天文大潮　煙台驚見「超大金箍棒雲」

26K男每月突增「1.7萬薪資」！他一查驚揭恐怖內幕：別公司給的

陝西22歲女孩「高考前失聯」登微博熱搜　警方：發現其屍體

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

新竹輪胎行縱火1家8死…其中4小孩喪命！他痛斥「孽子燒死家人」

揭開「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

高雄賓士過彎閃車！動作太猛撞安全島...樹倒車頭毀

女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

2把傘看清12年小開男友　她退婚嘆「只會說為我好」！理由曝網讚

快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍…

梅雨再炸1天！氣象局示警「午後這3區迎大雨」　明起放晴溫度狂飆

「英雄」不孤單　你我小小善舉成就無數好事

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

小賈斯汀罹病「嘴歪臉斜」面癱　嘆：希望不是真的..病容惹心疼

大陸熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

26K男每月突增1.7萬薪資！他驚揭恐怖內幕

陝西女孩高考前失聯登熱搜　警方：發現其屍體

女咬毒花拍照隔天送醫！網驚呆

6年鬧200次離婚！尪心死答應　她當場嚇傻

尪拼命打工養家！寂寞主婦解鎖KTV男模夜夜極樂

小龍馬蘑菇頭髮型爆紅！保育員：瀏海太長會遮眼睛

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

台灣水產品驗出陽性！暫停接受輸入一週

「不怕閻王的人」被執行死刑 攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

「雲峰飛彈」能打到北京？國台辦回應

更多熱門

相關新聞

汪小菲是唐山實名舉報第一人！

汪小菲是唐山實名舉報第一人！

大陸唐山爆出多男打一女事件後，當地治安狀況受到矚目，許多網友紛紛出面抗議過去曾在唐山遭遇到的惡行。沒想到汪小菲10年前也曾吃過虧，還曾實名檢舉爆料過這件事情，原本一審勝訴的他，沒想到二審竟然被推翻，讓眾人檢討唐山的非法勢力大到無法無天。

唐山分局外舉報人排長龍「4小時進不去」 網譏：剛開幕營業？

唐山分局外舉報人排長龍「4小時進不去」 網譏：剛開幕營業？

唐山被毆兩女子轉普通病房 因疫情禁探視...移動需借助輪椅

唐山被毆兩女子轉普通病房 因疫情禁探視...移動需借助輪椅

唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻打不通

唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻打不通

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮

關鍵字：

唐山燒烤店打人河北省委

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

新竹8死火警今早最新畫面曝

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面