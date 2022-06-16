河北省委主要負責人怒批「唐山打人案」：極其惡劣、從嚴從快查辦！

▲河北省委主要負責人已經關注到了唐山打人事件。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中新網》報導，在中共河北省委十屆二次全會上，河北省委主要負責同志關注到了「唐山打人事件」。河北省委主要負責同志表示，6月10日發生在唐山市燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人事件，性質極其惡劣，影響十分嚴重，要從嚴從快依法查辦。

據《河北新聞聯播》報導，共產黨河北省第十屆委員會第二次全體會議，於2022年6月13日至14日在石家莊召開。全會由省委常委會主持，河北省委書記倪岳峰代表省委常委會作報告。會上提到，「以雷霆之勢對危害群眾安全的違法犯罪行為進行嚴厲打擊，抓細抓實各項防汛救災措施，防範化解重大風險，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。」

河北省委主要負責同志在會上表示，「要創新社會治理，加強社會治安防控體系建設，以雷霆之勢對危害群眾安全的違法犯罪行為進行嚴厲打擊，切實保障唐山和全省人民群眾的安全感，打造更高水平的平安河北、法治河北。」新聞畫面顯示，唐山市委書記武衛東也參加了上述會議。

目前，唐山市正在開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，震懾打擊各類違法犯罪行為。唐山要求，公布全市各接待地點及電話，全天候接受群眾的來電來信，接待來訪，落實「一人一方案」，落實安全風險期管理，確保舉報群眾人身安全，對於涉黑涉惡犯罪案件，要除惡務盡、徹查嚴懲。

開完上述會議回到唐山之後，6月14日晚，唐山市委書記武衛東主持召開全市疫情防控工作總指揮部會議暨重點工作調度會議。

▲陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」。（圖／翻攝微博）

那次會議提到，對各類違法犯罪行為，要堅持「一案三查」，科學調配力量，強化異地用警，嫉惡如仇、除惡務盡，依法從嚴快懲快處，盡快實現存量清倉見底，切實增強人民群眾安全感和滿意度。

6月15日凌晨1時，唐山市委書記武衛東、市長田國良、市委副書記楊培蘇來到唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動指揮部，檢查工作並召開調度會強調，要始終保持「一刻也不能停、一步也不能錯、一天也誤不起」的戰鬥狀態，不放過任何一個問題線索，堅持對各類違法犯罪「零容忍」，露頭就打、快查徹查，確保專項行動紮實有效推進。

6月15日凌晨2時，市委書記武衛東，市長田國良，市委常委、市紀委書記、市監委主任郭永博就夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動開展情況，來到基層派出所督導檢查並強調，要強化24小時值班值守，加強巡邏防控，落實「人頭對人頭」工作機制，推動警務力量下沉社區、嵌入網格，確保社會大局平安穩定。