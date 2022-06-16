花蓮警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝...曾辱下屬「為何不自殺」

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局林姓員警在警察節當天舉槍自戕震驚各界，有關林姓員警輕生動機雖仍在調查中，但有當地警界人士私下向多家媒體爆料，林員任職單位的林姓所長是職場霸凌慣犯，且提供2年前在前任職單位勤前教育的不當的言論影片佐證。對此，花蓮警方以「過去影像與林員輕生無法聯結」做為回應，但也坦承，曾多次要求所長修正嚴厲管教方式。

▲花蓮警分局林姓員警選擇在警察節當天在所內車棚舉槍自戕。（圖／記者柯政誟親拍，下同）

近2分鐘的影片內容，林姓所長2年前在其他單位任職，疑因同仁沒有妥善處理所內垃圾問題，勤前教育時曾說出「為什麼不去自殺」、「活著要幹嘛，覺得活著很痛苦，那就自殺嘛！死掉就什麼都沒有了」等偏激言論。

▲▼自戕員警單位所長2年前在前任職單位勤前教育時的影片，內容有較徧激不當的言論。（記者柯政誟翻攝，下同）

爆料者透露，林姓所長對新進同仁出錯容忍度低，時常會用鋒利話語刺激，不少警員受不了情緒勒索，壓力大到乾脆選擇轉調單位或離職。

也有資深退休所長爆料表示，早聽聞這名所長對待新進同仁就要「壓落底」，還曾要犯錯下屬「面壁思過」，種種強硬行徑遭人詬病，難怪會出事了，呼籲督察單位介入調查不要放縱。

花蓮警分局長呂育騰在事件發生後接受媒體採訪時回應，影片是在林員還沒調來前發生的事，跟這件事情沒辦法聯結，若要強加牽聯聯有失公允，該名所長在管理上也有修正，客觀評論相當重要；同時表示，每個人的言語認知感不同，經了解所長要求標準較高，針對工作成果對事不對人，該名所林頗自責，但對於工作要求被誤解，覺得不公平。

據了解，自戕發生後，所長第一時間下去急救，事後心情低落徘徊在案發現場，局內曾派員關懷。