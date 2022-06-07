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過期蛋改標鋪貨大賣場！連長蟲也沒放過　超黑心父子下場出爐

▲曾是全台第二大蛋商的萇記泰山蛋品公司將過期蛋重新打印後銷售給不知情廠商販售，牟取逾6000萬暴利，李春明父子檔今天被桃園地院判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲曾是全台第二大蛋商的萇記泰山蛋品公司將過期蛋重新打印後銷售給不知情廠商販售，牟取逾6000萬暴利，李春明父子檔今天被桃園地院判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾為全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品公司，涉嫌自2010年開始將回收各賣場即將到期、逾期或退貨盒裝蛋品，重新整理打印日期後銷售給不知情廠商販售，甚至連長蟲的壞蛋也打成蛋液賣出，其中全聯、大潤發等賣場與乖乖食品等公司都是受害者；桃園地院7日下午將負責人李春明、兒子李智堯父子檔，依違反食安法、詐欺等罪，分別執行3年、罰金600萬元與應執行1年6月、罰金100萬元。此外，萇記泰安公司因違反食安法遭重罰2500萬元，泰頂山公司也被判罰100萬元，全案還可上訴。

桃園地檢署調查，萇記泰安公司、泰頂山農產公司從2010年起，持續回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨之盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、變更製造日期與有效日期，販售給不知情各通路業者與消費者。

檢方查出，泰安公司負責人李春明與李智堯為父子關係，為牟取暴利，罔顧食品安全衛生與消費者健康，將逾期回收雞蛋，連同應銷毀發霉、長蟲、品質不佳蛋品，以人工敲打方式混入一般液蛋，販售給不知情食品廠商、通路業者、蛋糕店與熱炒店，製成相關食品供應不知情消費者食用，嚴重危害民眾健康。李春明複訊時辯稱處理方式為業界慣例，對健康應無虞，仍可食用，犯後全無悔意，檢方向桃園地院量處重刑。

桃園檢方查扣相關出貨紀錄、帳冊、報表，掌握使用長蟲蛋、發霉蛋等應銷毀蛋品打入液蛋與詐騙食品廠商相關事證，估算犯罪所得高達6,443餘萬元。

桃園地院審理時，考量李春明、李智堯分別擔任被告萇記公司、泰頂山公司負責人，為節省成本，明知逾期蛋品、逾期、變質或腐敗之蛋液有違害人體健康之虞，仍出售給賣場或商家，造成該等商家重大之損失，並致消費者心理恐慌，惟考量犯後均坦承部分犯行，業已與大潤發等公司達成和解並給付賠償，審結依違反食安法、詐欺等罪，判處李春明應執行3年、罰金600萬元；李智堯應執行1年6月、罰金100萬元，萇記公司遭重罰2500萬元、泰頂山公司也被判罰100萬元，其餘員工則分別判處有期徒刑8月、緩刑5年不等，本案還可上訴。

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