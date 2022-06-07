桃園+6630　比前一天增28.44%！鄭文燦：應是長假效應

▲桃園市長鄭文燦7日主持市府疫情記者會時表示，今日新增6630例本土確診個案比昨天上升28.44%，初判應是長假效應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市7日新增6630例本土確診個案，市長鄭文燦今天下在疫情記者會上表示，相較昨天上升28.44%，初判應是長假效應，桃園疫情雖有起伏，但已逐漸下降；此外，為提升全體保護力，6/8、6/11日將分別提供莫德納與BNT疫苗接種服務，籲請民眾踴躍接種。

鄭文燦指出，7日新增確診個案數較6日上升了28.44%，全國上升幅度則達56.58%，初判是長假效應。桃園市整體疫情雖有起伏，但逐漸下降中。以六都確診個案數來看，桃園已下降至第5名，疫情高峰期則為5月20日前後，目前北台灣疫情已在下降，中南部則在上升。

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鄭文燦說，目前桃園居家照護者有1萬651人，累計人數為31萬4,404人，其中29萬6,487人完成視訊診療，比率約達94％。至於學校防疫狀況，目前師生確診採取新制隔離者有2,615人，自主應變者則有200人，數量皆有下降。市府對幼兒園發放唾液快篩已全數發放完成，鼻腔快篩有26萬4千劑預定於6月9日發放給國小學生每人2劑，與中央發放快篩試劑並不衝突，桃園算是加碼版。

此外，桃園市有195所公私立國小與600所幼兒園，5日以前有10萬4718人完成集中接種，另有2萬6785人因確診尚無法接種疫苗。為提升疫苗覆蓋率，市府將於8日在全市25個社區接種站提供莫德納疫苗接種服務，時間從早上8時起至中午12時，6至11歲是半劑疫苗；11日提供BNT疫苗，接種時間從早上8時至中午12時、下午1時至4時，5至11歲兒童都可施打。

市府衛生局長王文彥呼籲，莫德納疫苗大致分為成人劑型、兒童劑型，6至11歲施打半劑疫苗、18歲以上追加劑也是半劑。12至17歲追加劑只能打BNT疫苗，在11日才能施打。

鄭文燦強調，市府盤點全市醫療量能，其中專責ICU病床共計開設45床，現仍有6床空床，專責病床開設1346床，目前還有794床空床；13個社區採檢醫療站仍持續運作，提供綠色醫療通道讓民眾盡速看診、領藥，28家醫院與全市255家診所也同步提供綠色通道醫療服務。

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