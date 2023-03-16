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進口快遞貨物夾藏12.5公斤海洛因　市價逾千萬！泰籍女認了

▲航警局與財政部台北關務署去年11月檢查進口貨物，來自泰國快遞貨物被X光基檢查影像可疑，經海關人員開驗查出夾藏第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與財政部台北關務署去年11月檢查進口貨物，來自泰國快遞貨物被X光基檢查影像可疑，經海關人員開驗查出夾藏海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局會同財政部關務署台北關去年11月間檢查進口貨物時，其中1件來自泰國快遞貨物經X光機檢測發現可疑，經海關人員開驗後，赫然發現以紡織品名義進口貨物內層竟夾帶一級毒品海洛因，且數量多達12.5公斤，黑市市價逾千萬元，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲泰籍女移工潘姓女子到案，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，檢警將溯源追查幕後毒品來源。

▲航警局與財政部台北關務署去年11月查出來自泰國快遞貨物可疑，海關人員開驗查出夾藏第一級毒品海洛因多達12.5公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與財政部台北關務署去年11月查出來自泰國快遞貨物可疑，海關人員開驗查出夾藏第一級毒品海洛因多達12.5公斤。

航警局指出，去年11月間會同關務署台北關人員檢查進口貨物，其中1件以紡織品名義進口貨物，經過X光機檢測時影像可疑，經海關人員開驗民俗花紋紡織品後，赫然發內層夾藏第一級毒品海洛因，總計數量多達12.5公斤，黑市市價至少逾千萬元，航警局局向桃園地檢署報請指揮偵辦，桃檢檢察官范玟茵指揮嘉義市警察局刑警大隊、嘉義縣警察局朴子分局組成專案小組追查。

▲航警局與財政部台北關務署去年11月查出來自泰國快遞貨物可疑，專案小組循線查獲泰籍潘姓女移工到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與財政部台北關務署去年11月查出來自泰國快遞貨物可疑，專案小組循線查獲泰籍潘姓女移工到案。

專案小組經清查貨物資料後隨即佈線鎖定可疑犯嫌，經現場埋伏監控逮捕泰國籍潘姓女移工到案，潘女到案後向警方喊冤，堅決否認走私毒品，經專案小組現場突破心防，潘女才坦承犯案，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，檢警並持續偵辦溯源查出幕後集團。

▲航警局偵訊後將泰籍潘姓女移工移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局偵訊後將泰籍潘姓女移工移送桃園地檢署偵辦。

航警局強調，此次查扣毒品案數量龐大，已嚴重戕害國人健康與社會治安，所幸毒品及時攔阻於國境線上，充分展現政府緝毒無假期與對毒品宣戰之決心，呼籲民眾切莫受販毒集團利誘蹈觸法網，以免遺憾終生。

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