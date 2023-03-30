拚連任買票仍失利　民進黨前桃市議員吳宗憲被起訴

▲桃園地檢署偵辦前市議員吳宗憲涉及賄選案，今天偵結終結依違反選罷法提將吳宗憲等人提起公訴。（資料照／翻攝自吳宗憲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨桃園市議員吳宗憲去年九合一選舉中尋求連任失利，桃園地檢署接獲檢舉指稱吳涉嫌透過里長參選人、樁腳，以每票1,000到2,000元向選民行賄，檢方今年1月間指揮警調搜索並帶回相關人士調查。桃檢查出，吳曾送錢到里長服務處成為鐵證，桃園地院後來裁定羈押禁見，吳後來改口坦承犯行，桃檢今天偵結，依違反公職人員選罷法將吳提起公訴，吳目前仍在押中。

檢警調查，桃檢今年1月12日指揮新北市、桃園市調處針對前市議員吳宗憲與樁腳、里長參選人等住處與服務處搜索，帶回近10名相關人士調查，檢方複訊後將許姓里長參選人、吳姓樁腳等人向地院聲押獲准，其餘以1至2萬元交保或無保請回，但吳宗憲卻未到案說明，後來被稽查到案。

檢警查出，吳宗憲涉嫌透過樁腳或里長參選人向不特定選民以每票1,000元至2,000元不等行賄買票，儘管吳連任失利，檢方掌握檢舉資訊，其中吳宗憲曾二度到里長住處送錢作為贊助選舉經費成為鐵證，但吳宗憲多次否認涉案，辯稱是其助理與里長參選人個人行為，後來被法院裁定收押禁見，吳後來終於坦承犯行，桃檢偵結依違反選罷法將其提起公訴。

據指出，64歲的吳宗憲曾為桃園市觀音地區資深民代，從觀音鄉民代表連任4屆議員，以前是國民黨籍，2016年選舉期間曾力挺蔡英文連任總統，甚至公開發表退黨聲明，國民黨隨後開除其黨籍，吳後來加入民進黨還當選桃園市第一、二屆市議員，去年尋求第三任市議員卻意外落敗。