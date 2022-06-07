買香忘了回家路...桃園翁呆坐超商躲雨　警確認身分送返家

▲桃園市高齡98歲陳姓老翁6日下午呆坐桃園區某超商內躲雨，員警詢問其身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓老翁6日走進桃園區某車商躲雨逾1小時，店員詢問是否要購物還是等人？陳翁聲稱出來買香，但卻忘記住在哪裡？員警據報趕來詢問，陳翁聲稱自己屬牛，已經百歲了；員警帶回派出所查詢，透過人臉辨識後查出是陳姓老翁，順利將其送返家休息。

▲桃園市高齡98歲陳姓老翁6日下午呆坐桃園區某超商內躲雨，員警確認身分後護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這名渾身濕透的陳姓老翁6日下午1時許，走進桃園區某超商內呆坐，店員發現陳翁疑似迷途，且右手還有傷勢覺得有意打電話報警求助。桃園警分局武陵派出所員警李鴻達與周子傑接獲報案後趕到現場處理。

員警到場後詢問，陳翁聲稱示未帶證件，至於住家地址與證件號碼都不記得，只記得生肖屬牛，已經1百歲了，因為家中祭拜神用的香已用完了，所以出門搭車到熟識店家購買，回程時卻碰到下大雨，只好先在超商內躲雨。

▲桃園市高齡98歲陳姓老翁6日下午呆坐桃園區某超商內躲雨，員警護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出，陳翁因年歲較大行動緩慢，匆忙避雨卻迷失方向，走了半天找不到家只好先在超商休息，員警經過濾比對後，確認是今年已97歲的陳姓老翁，住處也在桃園區且是獨居，立即與其在台北工作的兒子聯繫上，並開車護送安全返家，兒子對於員警及時送回老爸返家，感謝再三。

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