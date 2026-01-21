高雄聯結車左轉猛撞「機車慘卡輪下」　24歲騎士驚險逃劫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區今（21）日早晨發生一起驚險交通意外，一輛聯結車轉彎時，疑因未禮讓直行車，與對向機車發生擦撞，機車被壓在聯結車頭下方，場面觸目驚心，所幸機車騎士並未被捲入車底，僅受輕傷，送醫後並無大礙。

▲小港區今早一名聯結車駕駛於轉彎時，疑因未禮讓直行車，與對向機車發生擦撞，機車被壓在聯結車頭下方，所幸騎士僅受輕傷。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

小港分局於今（21）日上午7時37分接獲通報，位於小港區世全路發生一起聯結車與重機之交通事故。警方獲報後立刻趕赴現場，救護人員抵達現場時發現，楊男的重機整台被壓在聯結車頭下方，受損嚴重，現場氣氛一度緊張。幸運的是，楊男在撞擊後並未被捲入車底，僅臉部受到擦挫傷，意識清楚，送往醫院救治後確認無生命危險。

警方初步調查，29歲的陳姓男子駕駛聯結車，當時正沿世全路西往東方向行駛，在準備左轉進入漢泰鋼鐵廠時，疑似未禮讓對向直行車輛，導致與對向由24歲楊男所騎乘的機車發生猛烈擦撞。

警方表示，經現場施以酒精濃度檢測，雙方駕駛的酒測值均為0，排除酒駕肇事可能。至於詳細的肇事原因與責任歸屬，目前已交由市警局交通警察大隊進行進一步的分析研判。