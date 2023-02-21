1天跑200趟廁所「膀胱容量剩300CC」　戒毒成功廚師現身說法

▲桃園地檢署檢察長俞秀端在反毒咖啡車應援活動上致詞感謝台灣更保桃園分會、台灣日光全人發展協會等人員持續陪伴戒毒者走過戒除毒癮的路上盡心盡力。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

反毒咖啡車駛進桃園地檢署！桃檢今（21）日舉辦反毒活動，透過台灣日光全人發展協會、台灣更保協會桃園分會等單位，邀集多名參與戒除毒癮者現身說法，現為主廚的「小銘」說，吸毒近10年，用過各種毒方式均無效，一天狂跑逾200次廁所驚覺身體出狀況，醫師甚至告訴他，膀胱僅剩30CC容量，再不戒毒人生就完了！感謝協會讓他有決心戒毒，他也願意現身說法讓有志戒毒者引以為戒。

▲桃園地檢署今天舉辦反毒應援活動，協會邀請戒毒學員提供咖啡、茶點提供參與活動者品嘗手藝。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署今天送上不一樣的咖啡香，上午在一樓大廳旁舉辦「898反毒應援咖啡車快閃應援」。桃檢為讓反毒、戒毒宣導活動更貼近社會大眾，希望社會大眾一起為正辛苦與毒癮奮戰者加油打氣，邀集台灣更保會桃園分會、桃園市榮譽觀護人協會、台灣日光全人協會組成反毒應援團，透過快閃應援活動，籲請戒毒者如有需要，桃檢反毒應援團都願意送上一杯咖啡並陪伴、支持能持續在戒癮路上努力。

桃園地檢署檢察長俞秀端表示，行政院核定「施用毒品者再犯防止推進計畫」從貫穿式保護及處遇、復歸社會之轉銜、建立友善接納環境等方向進行，以強化各階段服務整合與銜接，協助施用毒品者逐步減少再犯、延緩復發、增加社會復歸支持力量，達到「抑制毒品再犯」之總目標。

▲桃園地檢署今天舉辦反毒應援活動，協會成功戒毒者「小銘」現身說法。（圖／記者沈繼昌攝）

來自日光之家戒毒成功者，目前身為主廚暱稱「小銘」指出，自己來自原生家庭，父母都是小兒麻痺，在這種環境下接觸三教九流朋友，後來加入宮廟開始沾染了K他命，近10年的吸毒生涯，彷彿生命只為了吸毒而活，即使在服役階段，也在官兵不注意之際偷偷K毒，後來驚覺每天除吸毒外就是跑廁所，一天狂跑逾200次廁所，直覺身體已出狀況。醫生檢查後說，你的膀胱僅剩30CC容量，當然會狂跑廁所，再不戒毒，人生就玩完了。

「小銘」自此痛下決心，甚至跪在父母面前強調依定會戒毒，進入日光協會後，跟著學會進度，念書、禱告與學習廚藝，果然讓他漸漸擺脫毒品誘惑，也讓身體逐漸好轉，他在協會8年來成功戒除毒癮，還考上廚師證照，完成高中與大學課業，讓他有如重生般迎接人生。