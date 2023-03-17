美籍男子過境轉機...行李暗藏50發子彈　竟掰「打獵忘記拿出來」

▲1名76歲亞裔美籍男子今年1月間從舊金山搭機前往菲律賓宿霧，過境桃園機場時被航警人員查出行李夾藏50顆子彈，桃檢偵結依違反槍砲彈藥罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

亞裔美籍男子今年1月間時，從美國舊金山搭乘長榮航空班機飛往菲律賓宿霧，途中過境桃園機場轉機，海關與航警人員從X光機，查出其行李夾藏50發制式子彈，因觸犯我國法律，航警人員偵訊後移送桃檢偵辦，美籍男子辯稱是在美國打獵時，將子彈放在背包中忘了取出才未申報。桃檢調查後，依槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴。

檢警調查，76歲的亞裔美籍男子今年1月26日時，自美國舊金山搭乘長榮航空BR-27班機前往菲律賓，其中過境桃園機場轉機搭乘BR-281班機轉往宿霧，轉機過程海關與航警人員透過X光機檢測發現，其行李內有異狀，最後開箱查驗時赫然發現是一盒0.22吋制式子彈，共有50發之多。

美籍男子辯稱，他是要到菲律賓宿霧探望工作的兒子，子彈是他之前在美國打獵時放在背包內忘記取出，自己在美國持有槍枝使用許可證，同時強調只是過境台灣且並未入境，為何要被扣押？

根據航空公司說明，子彈是危險品，託運務必要申報，如果今天申報就沒有違法問題，由於已觸犯我國槍砲彈藥刀械管制條例，航警人員初步偵訊後移桃園地檢署偵辦，同時也聯絡美國在台協會協助，桃檢檢察官經過偵訊後，仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

據指出，美國出境託運行李也曾經查獲旅客忘記將子彈等違禁品放在行李內，這種非蓄意行為，院檢方面可以最後仍以緩刑或易科罰金方式結案，航警人員對於亞裔美籍男子不滿也很無奈，這是台灣法令規定就是如此。