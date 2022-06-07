　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許許錫榮打造安全城市

▲桃園市警局新卸任局長交接7日上午在市警局大禮堂舉行，在市長鄭文燦、警政署長陳嘉欽等人監交下完成卸任局長陳國進與新任局長許錫榮交接。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局新卸任局長交接7日上午在市警局大禮堂舉行，在市長鄭文燦、警政署長陳家欽等人監交下完成卸任局長陳國進(左)與新任局長許錫榮(右)交接。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局長新卸任交接儀式，7日上午由桃園市長鄭文燦、警政署長陳家欽監交下完成，鄭文燦肯定卸任局長陳國進從警41年的貢獻，任內讓桃園治安列前茅，廣獲市民肯定；期許新任局長許錫榮接棒打造桃園成為安全城市，為市民帶來生活保障。

▲桃園市警局新任局長許錫榮在市長鄭文燦監交下宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局新任局長許錫榮在市長鄭文燦監交下宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局今天上午許舉行「警察局新卸任局長交接典禮」，由警政署長陳家欽擔任監交人，新任警察局長許錫榮從卸任局長陳國進手中接下印信，並宣誓就職。

▲桃園市警局新任局長許錫榮在市長鄭文燦監交下宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦在新卸任局長交接儀式上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，卸任局長陳國進屆齡退休，從警資歷長達41年，在桃園警察局長任內服務三年四個月，期間無論是治安、交通、協勤或各項警政工作，都讓桃園名列前茅，廣獲市民肯定，充分展現警察是人民保母與政府骨幹，更是社會秩序維護者；新任警察局長許錫榮，從2011年至2019年間曾於桃園市警局服務，歷任5任分局長、督察長、副局長，並擔任雲林縣、彰化縣警局局長與警政署警政委員等重要職務，資歷完整、經驗豐富，一定可以領導桃園市警察局團隊做得更好。

▲警政署長陳家欽肯定卸任局長陳國進任內貢獻，期許新任局長許錫榮承先啟後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽肯定卸任局長陳國進任內貢獻，期許新任局長許錫榮承先啟後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，擔任市長後積極向中央爭取增加警察預算編制員額993人，為歷年最高，警民比例從1：607降低至1：476，讓派出所、交通分隊能夠勤務分流。此外，在警政署支持下，增加高階警政監、督察、專員等職務員額，暢通同仁陞遷管道。2021年成立「DNA暨化學鑑識實驗室」，提升化學檢測技術與辦案能力，建置全國首創「桃警無人機隊暨AI巡防系統」，充實科技辦案效能。桃市增購警察值勤裝備、充實同仁福利，8年來新建15處分局與派出所辦公廳舍，目前還有6處廳舍興建中，市府也在觀音區設置全國首個警察專用職務宿舍，並將社會住宅中一定比例戶數，提供基層員警作為職務宿舍。

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警政署長陳家欽推崇卸任陳國進局長警職生涯克盡職守，每項工作都要求做到100分，2019年2月陳局長剛到任桃園，6月就發生2名持槍歹徒威脅9名人質重大社會事件，陳局長臨危不亂，果斷訂出策略，說服歹徒棄械投降，順利將9名人質救出，未發生任何人員傷亡，圓滿達成任務，顯示陳局長膽識與作戰指揮能力；此外，新任局長許錫榮更是傑出警察首長，歷任分局長、督察長、副局長，資歷完整，相信是最適合擔任桃園警察局長的人選。

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後，卸任局長陳國進向與會人士敬禮致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後，卸任局長陳國進向與會人士敬禮致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【更多新聞】

►2確診兒血氧低意識不清...父攔警車求助！警開道8分鐘抵醫院

►為修車費引殺機！兄腹部遭刺3天後不治...弟見最後一面落跑被逮

車行老闆拖廢棄賓士車驚見男腐屍　死亡近半個月...檢方將解剖

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
準新郎灌醉正妹性侵！她驚醒喊「想消失」　男友急衝摩鐵救人
警大校園驚傳女子尖叫！　竟是大四生偷拍洗澡
蘋果官方認證　公布2022年12款最佳App
快訊／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿
快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡
野狗突竄出　高雄女騎士急煞自摔身亡
快訊／雨彈來襲　台中、彰化一級淹水警戒
陳時中透露開國門「商務優先」　出國旅遊還要等1條件
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南橫梅蘭明隧道不敵強降雨　邊坡落石狂掉急禁人車通行

單男遭熟女攀談邀阿公店坐坐　阿姨我不要！6手貼上身扒2.3萬

警大校園深夜驚傳女子尖叫！竟是大四生偷拍洗澡　校方證實說話了

桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許許錫榮打造安全城市

快訊／國一泰安段白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿釀2傷送醫

快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡…勞檢單位要調查

慘摔片！野狗突亂竄車道　高雄女騎士急煞自摔噴飛倒地亡

愛愛沒戴套急喊卡！女懷孕墮胎提告　男友辯「不是我的」下場曝

準新郎灌醉正妹再撿屍！她崩潰喊「想消失」　男友急衝摩鐵救人

台南女騎士深夜疑自撞電桿倒地　送醫搶救不治

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

快訊／南橫梅蘭明隧道不敵強降雨　邊坡落石狂掉急禁人車通行

單男遭熟女攀談邀阿公店坐坐　阿姨我不要！6手貼上身扒2.3萬

警大校園深夜驚傳女子尖叫！竟是大四生偷拍洗澡　校方證實說話了

桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許許錫榮打造安全城市

快訊／國一泰安段白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿釀2傷送醫

快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡…勞檢單位要調查

慘摔片！野狗突亂竄車道　高雄女騎士急煞自摔噴飛倒地亡

愛愛沒戴套急喊卡！女懷孕墮胎提告　男友辯「不是我的」下場曝

準新郎灌醉正妹再撿屍！她崩潰喊「想消失」　男友急衝摩鐵救人

台南女騎士深夜疑自撞電桿倒地　送醫搶救不治

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

上班滑PTT！新北公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：送考紀委員會處理

中國疫情封城、智伸科5月營收年衰6.2%　看好解封後復工營運回暖

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

蔡詩芸「辣穿泳裝」揭曉新身份！　小麥色肌膚＋中空曲線電翻

花蓮2658戶停電惹民怨　台電：線路故障已修復

光寶科5月營收146億　出貨恢復、創3年同期新高

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

已婚男警逼女警下跪當小三！室友證詞反轉全案

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

Gogoro中橫沒電　騎士挨轟巨嬰回應了

人妻車內吻小王被妹撞見　她力挺姊夫出庭補刀

蔣承縉豪宅爆網紅猝逝！友揭離奇死狀

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話被訴

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝

網紅猝死蔣承縉家　解剖查死因

快訊／苗栗客屬大橋死亡車禍！騎士重傷不治

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

更多熱門

相關新聞

桃園兒童疫苗接種站　溫馨童趣　

桃園兒童疫苗接種站　溫馨童趣　

桃園市長鄭文燦4日視察平鎮婦幼館「兒童施打BNT疫苗」情形表示，端午連假期間，桃園持續提供兒童疫苗接種，方便家長陪同孩子來施打，為了舒緩兒童打疫苗的緊張心情，兩處「兒童BNT疫苗大型接種站」，皆邀請樂團現場演奏動畫配樂、現場也布置溫馨童趣，並贈送造型氣球給小朋友，讓孩子在友善的氛圍下接種疫苗。

桃園確診人數漸減　鄭文燦：北台疫情下降

桃園確診人數漸減　鄭文燦：北台疫情下降

連假兒童疫苗接種不打烊　採預約優先雙軌制

連假兒童疫苗接種不打烊　採預約優先雙軌制

桃園+7824　兒童BNT接種採雙軌制

桃園+7824　兒童BNT接種採雙軌制

柯P建議收掉接種站　陳時中回擊

柯P建議收掉接種站　陳時中回擊

關鍵字：

桃市警局新卸任局長交接陳國進許錫榮鄭文燦陳家欽

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面