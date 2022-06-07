桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許許錫榮打造安全城市

▲桃園市警局新卸任局長交接7日上午在市警局大禮堂舉行，在市長鄭文燦、警政署長陳家欽等人監交下完成卸任局長陳國進(左)與新任局長許錫榮(右)交接。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局長新卸任交接儀式，7日上午由桃園市長鄭文燦、警政署長陳家欽監交下完成，鄭文燦肯定卸任局長陳國進從警41年的貢獻，任內讓桃園治安列前茅，廣獲市民肯定；期許新任局長許錫榮接棒打造桃園成為安全城市，為市民帶來生活保障。

▲桃園市警局新任局長許錫榮在市長鄭文燦監交下宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局今天上午許舉行「警察局新卸任局長交接典禮」，由警政署長陳家欽擔任監交人，新任警察局長許錫榮從卸任局長陳國進手中接下印信，並宣誓就職。

▲桃園市長鄭文燦在新卸任局長交接儀式上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，卸任局長陳國進屆齡退休，從警資歷長達41年，在桃園警察局長任內服務三年四個月，期間無論是治安、交通、協勤或各項警政工作，都讓桃園名列前茅，廣獲市民肯定，充分展現警察是人民保母與政府骨幹，更是社會秩序維護者；新任警察局長許錫榮，從2011年至2019年間曾於桃園市警局服務，歷任5任分局長、督察長、副局長，並擔任雲林縣、彰化縣警局局長與警政署警政委員等重要職務，資歷完整、經驗豐富，一定可以領導桃園市警察局團隊做得更好。

▲警政署長陳家欽肯定卸任局長陳國進任內貢獻，期許新任局長許錫榮承先啟後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，擔任市長後積極向中央爭取增加警察預算編制員額993人，為歷年最高，警民比例從1：607降低至1：476，讓派出所、交通分隊能夠勤務分流。此外，在警政署支持下，增加高階警政監、督察、專員等職務員額，暢通同仁陞遷管道。2021年成立「DNA暨化學鑑識實驗室」，提升化學檢測技術與辦案能力，建置全國首創「桃警無人機隊暨AI巡防系統」，充實科技辦案效能。桃市增購警察值勤裝備、充實同仁福利，8年來新建15處分局與派出所辦公廳舍，目前還有6處廳舍興建中，市府也在觀音區設置全國首個警察專用職務宿舍，並將社會住宅中一定比例戶數，提供基層員警作為職務宿舍。

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警政署長陳家欽推崇卸任陳國進局長警職生涯克盡職守，每項工作都要求做到100分，2019年2月陳局長剛到任桃園，6月就發生2名持槍歹徒威脅9名人質重大社會事件，陳局長臨危不亂，果斷訂出策略，說服歹徒棄械投降，順利將9名人質救出，未發生任何人員傷亡，圓滿達成任務，顯示陳局長膽識與作戰指揮能力；此外，新任局長許錫榮更是傑出警察首長，歷任分局長、督察長、副局長，資歷完整，相信是最適合擔任桃園警察局長的人選。

▲桃園市警局新卸任局長街交儀式後，卸任局長陳國進向與會人士敬禮致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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