東非狒狒槍傷「貫穿後背」　死因仍待家衛試驗所鑑定

記者沈繼昌／桃園報導

脫逃多日的東非狒狒引發各界矚目，六福村動物園昨晚承認脫逃東非狒狒確實來自園區，原因是來自狒狒身上有明顯結紮傷口；桃園地檢署今天指出，檢察官於昨（29）日會同農委會家畜衛生試驗所人員、獸醫、專家學者、醫事人員等進行解剖，初步發現狒狒身上有槍傷，切確死因仍需由家畜衛生試驗所鑑定後釐清。

▲針對六福村動物園脫逃東非狒狒疑遭槍擊致死，桃檢檢察官昨天會同農委會林務局、法醫與學界等專業人士共同解剖，初步發現有槍傷傷痕，但真正死因仍需最後鑑定報告出爐才能確認。（圖／林務局提供）

據指出，脫逃的東非狒狒左胸處有槍傷，並貫穿後背處，本月27日下午被捕獲時影片中顯示，農業局人員放進獸籠時，就曾經發現狒狒身體出現流血，六福村獸醫後來覺得有異狀，因此趕緊將東非狒狒帶回六福村治療，未料沒多久就傳出死亡訊息。

▲本月27日東非狒狒被捕獲時，已有眼尖民眾發現身體流出血液。（圖／記者陳以昇攝）

桃園地檢署表示，為釐清東非狒狒真正死因，檢察官昨天上午會同農委會林務局人員在位於淡水的家畜衛生試驗所人員、獸醫、專家學者、醫事人員等為東非狒狒解剖，初步發現狒狒身上有槍傷，但真正死因仍需由家畜衛生試驗所鑑定報告出爐才能釐清，大概需要10至14天。

市府農業局今天指出，六福村雖對外正式說明脫逃的狒狒為其園區所有，目前全案已進入司法程序，由桃園地檢署檢察官調查，整個過程中確實有諸多疑點，未來桃園市政府農業局會提供相關資訊給檢方參考，以協助釐清事實。待司法釐清事實後，針對六福村該負起責任，桃園市政府會做出相應處置。