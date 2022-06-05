恩恩染疫病逝侯友宜被批「神隱過端午」　蘇貞昌：深感遺憾和痛苦

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症搶救仍不幸死亡，新北市長侯友宜遭質疑神隱、爽過端午節，引起社會關注。對此，行政院長蘇貞昌5日表示，孩子都是心頭的寶貝，小生命的消失讓人深感遺憾和痛苦，他的父母親一定最想知道真相，希望能夠讓他們進快取得相關資料。

新北男童恩恩染疫病逝，恩恩父親要求新北市政府提供錄音，卻一直無法拿到關鍵錄音檔。民進黨新北市議員戴瑋姍批評，侯友宜以拖待變太冷血；民進黨副秘書長林鶴明則質疑，侯友宜神隱爽過端午節。

蘇貞昌5日上午在文化部長李永得等人的陪同下，前往世貿一館參觀2022年台北國際書展。蘇貞昌在會前受訪時表示，孩子都是大家心頭的寶貝，小生命的消失讓人深感遺憾和痛苦，他的父母親一定最想知道真相。

蘇貞昌說明，在恩恩父母親要求指揮中心之後，1922立刻提供相關資料，對於地方衛生局、消防局的橫向聯繫，如果有相關的需要處理，也希望能給都讓孩子的父母親趕快取得。

另外，有關確診者死亡火化的爭議，地方政府、殯葬業者都希望中央可以訂出明確規範，蘇貞昌則說，對於任何生命的消失，大家都痛感不捨，相關的處理方法，政府都希望能夠照規定，而如果溝通還有進一步的需要，他會請指揮中心跟地方政府、業者多多溝通。

根據新北市政府幕僚私下表示，侯友宜並非去過端午節，而是因為母親在5月23日辭世，依照民間習俗，子女需要為辭世的長輩做七，而本周則是侯友宜為母親做二七，因此侯友宜近日才未現身。