馬英九批台灣不自由的民主　蘇貞昌嗆違逆事實：一定成為世界笑柄

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九日前表示，台灣雖然號稱民主，卻一步步墮入不自由的民主，格外值得警惕，行政院長蘇貞昌5日表示，台灣的自由民主全世界公認，各種評比也都名列前茅，竟然有人違逆事實、為專制極權塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，一定不為台灣人民接受，也會成為世界笑柄。

馬英九4日透過臉書表示，台灣雖然號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，格外值得警惕。六四33週年，期許大陸要面對歷史，往前邁進，但也不能坐視台灣的民主走回頭路，甚至朝向「不自由的民主」與「民選專制」前進，「我們必須從自己做起，捍衛台灣真正的民主」。

蘇貞昌5日上午在文化部長李永得等人的陪同下，前往世貿一館參觀2022年台北國際書展。蘇貞昌在會前受訪時表示，台灣的自由民主全世界公認，各種評比也都名列前茅，卻看到中國用蠻橫的手段打壓香港的民主，對新疆、西藏用各種粗暴的手段，違逆人權。

蘇貞昌指出，在防疫的工作上，最可以對比台灣用民主開放及溝通，大家一起合作對抗疫情病毒，反觀中國卻粗暴封城，連他們的人民都不接受，竟然還有人違逆事實、為專制極權塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，不但一定不為台灣人民接受，也一定會成為世界笑柄。

另外，斯洛伐克國會副議長勞倫契克5日清晨率訪團抵台，推動台斯國會及城市交流，深化經貿及科技等各領域合作。勞倫契克在發表簡短談話時表示，斯洛伐克支持台灣，這次的來訪就是證明。

對此，蘇貞昌則表示，民主自由的國家，大家多一點溝通互動、團結合作，這是最符合普世價值，台灣和相關國家都盡量有善的循環，台灣表達熱烈歡迎，希望能更進一步加強彼此之間的合作。