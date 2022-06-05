估這時間「探底」　沈政男：全台高峰過了

記者陳俊宏／綜合報導

4日新增6萬8118例本土確診，另有152例死亡。對此，精神科醫師沈政男表示，這波全台疫情已過了高峰，將在7月底探底，預估屆時死亡率是千分之1.2。

沈政男在臉書說，雖然全台新增已經往下走，中重症與死亡人數依然創下新高，這是因為後兩者會落後前者一個禮拜；全台新增的高峰發生在5/26，距今大約一個禮拜，因此這1、2天的死亡人數就是高峰了！

▼沈政男認為，這波全台疫情已過了高峰。（圖／指揮中心提供）



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沈政男指出，就個別縣市來看，六都的高峰都已過了，北部不用講，中南部三都4日的新增都已低於7天前的那個周六，而以本周前6天的新增累計來看，跟上周前6天也相去不遠了；現在全台只剩中南部三都以外的縣市可能還沒達到高峰，其他縣市都已開始往下走了。

沈政男提到，他預估一下這波疫情在疫情探底時（7月底）的死亡率：1962/1612891=萬分之12，也就是千分之1.2，方法是用死亡高峰／確診高峰；如果要算死亡人數，把4日的數目乘以2，就相去不遠。

沈政男表示，至於染疫黑數問題，除非你有辦法把它們撈出來，否則在那邊說黑數是多少又多少，就只是亂猜，縣市之間，當然也沒有辦法比較誰的黑數多或少，「不管黑數是多少，全台疫情已過了高峰，已是確定的事了，因為我先前說過，黑數只能讓曲線平行移動，無法改變曲線形狀。」