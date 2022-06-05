LIVE／疫情將反轉　陳時中最新說明

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新冠肺炎疫情在高原期「徘徊」，今（5）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6/10疫情有反轉機。今天同時是六都兒童大型接種站開設最後一天，施打情況、最新疫情變化與防疫措施，陳時中將於下午記者會中說明。

陳時中上午視察中正紀念堂兒童大型接種站，回應媒體採訪時說：「現在死亡和確診病例都在高原期，應該在6/10有反轉的機會。」另外，針對兒童接種第二劑間隔，他表示，規定上還是要打第二劑才有效果，間隔時間則要由ACIP委員決定。

為加速兒童疫苗施打，指揮中心日前協助六都設置7處兒童大型接種站。陳時中今表示，設置第一天總共施打了7,800人，之後陸續往下降，主要是一開始大家很心急，但5天下來整體施打效果不錯，台中和高雄打得特別多，都打了5,000多人，每個接種站都各有特色，每個醫院都卯足勁，讓小朋友快樂打疫苗。

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中正紀念堂接種站目前累計2,789名兒童接種，今天最後一天預約有500多人。截至昨天為止，台北市接種率有48.5％、新北市44.5％、桃園市48.9％、台中市61.3％、台南市70.9％、高雄市67.0％，到昨天總計施打24,728名兒童。而7大兒童接種站也將在今天撤除，但服務結束後，後續想要打疫苗者，就要回到醫院、部分診所還有校園接種。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）