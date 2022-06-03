▲過古早味端午！尪仔標遊百年古厝，五股守讓堂推復古文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

玩尪仔標，還可以認識百年古厝的建築美學！新北市百年歷史建築五股守讓堂推出復古多元文化童玩尪仔標，並且於6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲，同時認識百年歷史建築之美。五股分館則於6月11、12日推出「百花頌花神」DIY活動。

新北市立圖書館王錦華館長表示，此次百年歷史的五股守讓堂特別推出專屬的復古多元文化童玩尪仔標，搭配百年古厝的歷史風華，透過有趣的尋寶遊戲，以寓教於樂的方式，述說老厝老味老故事，讓大家在端午佳節不僅能欣賞擁有百年歷史的建築之美，還能重溫古早童玩打尪仔標，感受兒時記憶的新滋味。

另外，在傳統24節氣裡有許多特色的民俗習慣，端午節是「芒種」這個節氣裡最重要的節日。芒種時節，民間有夏日送花神的習俗。五股分館也特別於6月11、12日推出「食花采趣」、「記憶留香」、「樂音綻放」三種手作活動頌花神，將帶民眾透過DIY剪黏、泥塑、花磚、彩繪等五股守讓堂建築花樣設計的專屬餅乾，以及彩繪卡林巴琴等活動，認識有趣的24節氣。

6月1日至6月30日五股分館同時推出遊戲主題書展；6月4日只要觀看「線上玩尪仔標遊戲」影片，還可以參加答題送好禮的問答遊戲，獲得兼具寓教於樂與收藏價值的五股守讓堂復古多元文化童玩尪仔標，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

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