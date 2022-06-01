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西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗

▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆西班牙諸聖教堂考古遺址。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

年紀最老的展場！臺灣目前唯一現地證明17世紀西班牙人到訪的考古現場「西班牙諸聖教堂考古遺址」，基隆市政府文化局與策展團隊合方創意以《現地即是展場》的概念，將首次在2022城市博覽會亮相，見證基隆位於大航海時代重要角色，歡迎小朋友或對文史有興趣的民眾，6月10日至19城市博覽會期間到這來走走。

林右昌指出，諸聖教堂遺址經過幾年的努力，終於完成考古挖掘，這對台灣史是重要據點，更獲文化部「大基隆歷史場景再現計畫」經費挹注，現配合城市博覽會，今特前來開箱，展示空間結合AR、VR及模型圖說，可以讓大家清楚了解，諸聖教堂的過去與現在，過去曾被遺忘的西班牙人在台灣的歷史。

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▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲諸聖教堂遺址經過幾年的努力，終於完成考古挖掘。

林右昌表示，這地方是台灣考古重要據點，未來將設置長久的博物館，趁著城市博覽會期間，掀開神秘的面紗，邀大家回顧四百年前西班牙人在台灣基隆的珍貴史實。這地方的發掘是奇蹟，日治時代以來旁邊都有住人，這塊基地過去是台船停車場用地，也是和平島唯一未開發的基地，諸聖教堂就在這塊基地裡。

文化局長陳靜萍表示，展場整體運用出土文物與教堂牆垣線條作為主視覺設計元素，包括陶器、錢幣與 Caravaca十字架等，加深大眾對考古遺址的印象，包括進出考古遺址出入口的車擋，都統一設計處理；團隊的巧思也展現在特製蓬房帳上，從考古遺址對面向下俯瞰，可以發現特製蓬房帳上印有堂牆垣線條的線條，對應位置不僅與蓬房帳內遺址位置相符，讓蓬房帳不只有遮風避雨的功能。

▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲團隊的巧思展現在特製蓬房帳上，從考古遺址對面向下俯瞰。

陳靜萍說，城市博覽會期間，現場將安排限定導覽，由在地文史團隊「雞籠卡米諾」，每日早上11點與下午3點，兩場定時的文史導覽，觀眾可隨導覽解說深度探訪遺址現場。同時為提升觀眾於考古現場的認識、達到虛實整合體驗，現場規劃三處AR感應點，民眾可使用專屬APP感受西班牙人生活於此的生活環境與儀式，蒐集電子章並可獲得集章好禮，從歷史場景走進基隆市井，體驗融入常民生活的歷史文化。

▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼現場規劃三處AR感應點，感受西班牙人生活於此的生活環境與儀式。

▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

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