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端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

▲ 石門「富基魚市」活海鮮聖地 受「尚青」活蟹海味。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門「富基魚市」活海鮮聖地 。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

每逢端午節往往是夏日炎炎大熱天，新北市富基魚市端午節連假舉辦肉粽節活動，自3日起至5日止，凡於水攤或餐廳消費滿2000元，即發放石門肉粽1袋（每袋5顆）限量100份，機會難得，歡迎民眾趁連假來北海岸品嚐海鮮及採購新鮮漁貨。

漁業處表示，富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，北海岸最具盛名的「富基魚市」品嚐美味海鮮，港內多功能突堤碼頭，採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大平面面積增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的親水遊憩空間。

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▲ 石門「富基魚市」活海鮮聖地 端午限定消費滿3000送石門粽。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 石門粽 。（圖／新北市漁業處提供）

漁業處表示，富基魚市為歡慶端午節，6月3日起至6月5日端午節連假，遊客只要在水攤或餐廳消費滿2000元即贈送石門粽1袋（每袋5顆，限量100份送完為止），讓遊客在大啖海鮮之餘，仍可品嚐知名石門肉粽，最適合全家揪團出遊的必選地點。

漁業處長張麗珍表示，新北市每個漁港有不同風情美景，富基魚市是北海岸著名海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等，更擁有獨特墨西哥帽造型漁市且漁港多功能突堤碼頭提供觀賞夕陽的最佳地點。

▲石門,富基漁港,富基魚市。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼北海岸最具盛名的「富基魚市」品嚐美味海鮮 。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門「富基魚市」春節不打烊 喜迎遊客大啖海鮮討吉。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門「富基魚市」秋季感恩回饋 消費滿3000元抽龍蝦、石斑。（圖／記者郭世賢攝）

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