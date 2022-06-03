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社會 社會焦點 保障人權

漁船出海5天不捕魚！330箱走私菸塞船艙　海巡攔截市值1155萬

記者郭世賢／基隆報導

深澳籍漁船「昇豐108號」5月29日出港後，昨（2日）上午近11時駛入新北市深澳漁港，隨即遭海巡人員上船登檢，結果發現該船出海五捕魚，反而在船艙內查獲330箱走私香菸，海巡人員立即通知新北市政府財政局菸酒金融科及基隆市政府財政處菸酒管理科到場協助處理，全案後續依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署偵辦。

▲漁船走私香菸330箱塞船艙 海巡攔截市值1155萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲漁船走私香菸330箱塞船艙，海巡攔截市值1155萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，該漁船於5月29日出港，在2日返回深澳漁港，海巡署第二岸巡隊接獲情資，漁船上可能有違禁品，見漁船入港，立即登船檢查，並派遣偵搜犬協助搜索，開艙後赫見大量以防水袋包裝「今來馬Golden Horse」走私菸品330箱（16萬5010包），市價約1155萬元。
 
疫情期間為避免產生防疫破口，海巡人員不敢輕忽，全程穿著防疫裝備，漁船上台籍船長及4名印尼籍船員，實施體溫量測及消毒工作， 均無發燒情事，後續將依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署，5人訊後交由新北市政府衛生局進行PCR採檢送驗作業。 

▲漁船走私香菸330箱塞船艙 海巡攔截市值1155萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署第二（北基）巡防區指揮部呼籲，私梟利用不法管道走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲國人切勿購買來路不明菸品，民眾發現有走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

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