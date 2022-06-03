另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

▲新北市圖雙溪分館館員利用廢棄衛生紙捲筒，做成實用的手機擴音箱。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應6月5日世界環境日與6月8日世界海洋日，新北市立圖書館雙溪與金山分館館員特別利用廢棄的衛生紙捲筒與窗簾布做成實用的手機擴音箱與環保書袋，並免費提供借書民眾索取；石門分館則撿拾海岸邊的海洋廢棄物，推出「海廢特展」，希望激發民眾的環保意識，共同為保護環境盡一份心力。

雙溪分館的館員特別利用廢棄的衛生紙捲筒回收再利用，DIY做成聲控手機擴音箱、電線整理盒、以及動物造型筆筒等，同時推出「廢物改造超實用」主題書展，以及「生活智慧王」親子手作活動，除了讓廢棄物品回收再利用，同時透過動手做的樂趣，讓大家體驗日常生活輕鬆減塑愛地球。只要於6月份借5本書，便可免費報名參加。

▲新北市圖石門分館特別撿拾海岸邊的廢棄物推出「海廢特展」。

另外，當月只要新辦借閱證，還可以獲得限量環保聲控手機擴音箱。金山分館「生活創客工坊」的館員與志工則利用淘汰的窗簾布與舊衣物，車縫改造成環保閱讀書袋，推廣友善環境、減廢再生的永續概念，世界環境日（6月5日)當天只要借閱10本書，便可免費兌換環保閱讀書袋。

緊接著6月8日是世界海洋日，石門分館特別於鄰近海邊撿拾廢棄漁網、鐵鋁罐、塑膠瓶(蓋)、吸管、保麗龍等廢棄物，推出「北海岸無聲傾『塑』」海廢特展，並且搭配走遍北臺灣淨山淨灘的「蒙面師」吳文志淨灘紀錄影像攝影展，進而共同維護珍貴的海洋環境及資源。

新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來氣候異常，地球暖化的問題越來越嚴重，全球都在提倡節能減碳，圖書館響應環保不缺席，特別透過主題書展、廢物再利用的DIY改造活動、以及海廢特展等，帶大家透過實用的概念和行動，從每天的生活中充分落實節能減碳綠生活。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2638-1202。

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