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社會 社會焦點 保障人權

基隆槓子寮走山「1萬車次才能清完」　業者胡亂掩埋廢棄物遭起訴

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區槓子寮道路今年2月，因受到連日大雨影響，23日晚間發生大規模坍方走山意外，整個山頭大面積削掉，造成下方教忠公園的籃球場遭到掩埋，崩落土石約6萬4千立方米。基隆地檢署追查，某工程行鄭姓負責人涉嫌非法開挖埋入營建廢棄物，也未做好水土保持，今天將他依違反《廢棄物清理法》提起公訴。

▲基隆槓子寮走山！崩落土石6.4萬立方米 地主管理不當釀災下場慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆槓子寮走山崩落土石6.4萬立方米。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

今年2月23日晚間槓子寮山區道路走山，整個山頭邊坡土石崩落嚴重，整個山頭削掉三分之二，崩落土石6萬4千立方米，下方教忠公園慘遭掩埋，崩坍區下方附近還有社區民宅，結構技師到現場勘查發現，除了原有山坡外，疑似出現回填土方情事，全案函送基隆地檢署偵辦。

根據調查，現場山坡地地質為砂岩和頁岩是山谷地形，一處圓弧形兩側遭人破壞開挖，並回填非地質材料，因而造成填方滑動崩落，基隆市府認為走山情事不單純是天災，而是人禍。

▲基隆槓子寮走山！崩落土石6.4萬立方米 地主管理不當釀災下場慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

起訴書指出，某工程行鄭姓負責人在2018年向游姓地主，以月1萬元向地主承租槓子寮土地後，涉嫌擅自開挖，將其承包工程營建廢棄物，私自埋入洞中，基隆市環保局曾獲報稽查，查出有非法回填營建廢棄物。

檢方認為，鄭男並沒有擬具水土保持計畫，向市府申報同意非法開挖，事後也沒有任何水土保持措施，2月因大雨導致整個山頭土石滑落，涉觸違反《廢棄物清理法》提起公訴。

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