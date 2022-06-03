民眾搶買粽+出遊　端午連假石門湧車潮...北海岸加強疏導

▲端午連假石門知名肉粽店恐湧車潮，金山警加強北海岸交通疏導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天（3日）是端午連假首日，由於北海岸石門地區有許多知名肉粽店，每逢假期高朋滿座，端午節到來更是人潮、車潮擠爆，不少慕名而來的遊客排隊，預期會出現大量車潮，新北市金山警分局針對轄內重要路段及路口依據車流狀況規劃交通疏導勤務，並機動調整路口號誌以維持交通順暢。

金山警分局表示，北海岸石門區一帶有許多知名肉粽名店，每逢假期高朋滿座，端午節到來更是人潮、車潮擠爆，連假期間勢必有有許多慕名而來的遊客，來買肉粽；北海岸地區各觀光景點也預計出現大量人、車潮，金山警分局針對轄內重要路段及路口依據車流狀況規劃交通疏導勤務，並機動調整路口號誌以維持交通順暢。

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金山警分局根據往年勤務經驗，針對石門區肉粽名店及轄內白沙灣、龜吼漁港、野柳地質公園、萬里加投、金山老街、陽金公路等路段加強疏導。基隆往金山方向交通尖峰時段為上午10時至下午2時，金山往基隆為下午3時至晚間6時，民眾可參考規畫行程，隨時收聽警廣路況報導。

金山警分局長詹志文提醒，連假期間出遊返鄉車潮眾多，先規劃行車路線，善用即時路況資訊避開壅塞路、時段，可縮短路程時間，也籲請民眾酒後不開車，開車不超速，保障端節連假交通安全。

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