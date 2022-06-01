酷！元智大學T-Lab得獎團隊　將海廢融入婚紗攝影

▲將海廢融入婚紗攝影，形成擱淺與純潔的強烈對比。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導



為鼓勵大學生關懷社會，元智大學課外組舉辦第五屆T-Lab競賽，參賽隊伍探索社會需求，創意發想解決方案。賽程歷經一個月，從議題探索課程、社會需求分析、專家團隊指導、任務導向實作，到成果報告與心得反思，成果豐碩。市府各單位也於賽程中引導團隊逐步聚焦，結合市府施政的努力，同時強化地方與國家認同。

▲第五屆T-Lab競賽。（圖／元智提供）

榮獲桃園新住民類第一名和人氣獎的「阿對對隊」團隊，由元智資傳系同學洪子晴和中原大學黃美瑜、劉丞軒及楊守唐跨校跨系組成。洪子晴及黃美瑜已連續三年報名參賽，透過競賽學習時間管理及團隊合作，更希望能學以致用，協助新住民認識法律，保障自身權益。該團隊發揮創意設計一套「台灣文化特色桌遊」，讓蒲公英新移民服務協會的課輔班學童，透過遊戲，認識台灣傳統文化。

元智工管系四年級洪于婷、高晟豪和吳倢伃組成的「shineshineshine3shine」，獲得人文創新類第一名。為長輩追尋在日治時期的拼圖，尋找桃園的日本風情，不但前往中平路故事館了解豐富的家族情感和歷史印記，體認文化保存重要性，更繪製故事館中的特色圓窗，結合時下NFT代幣發行，吸引人們一探究竟。

首次參賽就表現亮眼的「EVJ」，獲得環境保育類第一名。團員人社英專班的劉子瑄、資傳系詹佳臻及蔡亞潔說，與市府專家討論後，決定將海廢融入婚紗攝影，形成擱淺與純潔的強烈對比，在竹圍漁港拍攝多組沙龍照，並透過網路平台推動環保意識，共同守護潔淨的海岸美景。



計畫主持人黃郁蘭老師說，T-Lab城市實驗場強調青年肩負社會責任，發揮同理心回饋社會。儘管個人力量有限，積沙成塔的影響力卻是無限，T-Lab團隊相信滴水穿石，以個人力量終能創造的最大的社會價值。