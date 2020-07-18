清大、中山等4校申設醫學系　最快10月有結果、110學年度招生

▲清華大學等四校申請設醫學系。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

今年有4所大學申請增設醫學科系，包括中興大學、中山大學、清華大學、元智大學。教育部表示，需要先經醫學院評鑑委員會（TMAC）審議，預計10月、11月會有結果，最快110學年度招生。

醫學系向來是競爭激烈的熱門科系，尤其面臨後疫情時代，近年中興、中山、清華、元智等大學有意願增設醫學系。教育部回應，醫學系增設其招生名額受全國醫事人力總量管制，將於審核大學校院增設、調整醫事相關系所院、系、所、學位學程案，除進行專業審查（含形式要件初審和專業外審）外，並會請衛生福利部就國家、社會人力需求及人力推估，如產業人力是否飽和或其長短期需求等及醫學教育面向協助審查，提供意見，作為教育部核定參據。

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教育部也說明，鑑於醫事人力涉國人生命健康須審慎並確保醫學教育品質，依照108年10月18日醫學教育會第4屆第2次委員會議及同年10月31日全國公私立醫學校院院長會議之決議，對醫學系之增設申請案審查程序於110學年度已進行調整，即各大學校院若有規劃申請增設醫學系/學士後醫學系案，須先參照醫學院評鑑委員會所訂定之「申設醫學系及學士後醫學系之評估準則」函報自我評估報告至教育部，由部內送請TMAC預為評估，評估審查意見將回復學校，學校需依評估意見修正申請計畫書，並於本部受理特殊項目案期間報部併入專業審查程序進行。

