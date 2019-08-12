婚攝朋友「靠接案買房」爽賺！他一聽羨慕炸：還不用報稅　同行曝內幕

▲近年來，婚紗攝影很夯。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

為了捕捉婚禮珍貴的每個瞬間，許多新人會請專業婚攝，進行拍攝後製等工作。一名網友這陣子和朋友聊天，發現在做婚紗攝影的，竟都已經存夠錢買房了，讓他不由得羨慕，而po文也釣出同行現身說法，直言「前提是你已經做出口碑」。

網友在PTT八卦版提到，最近和一些朋友聊天得知，從事婚攝的人都已經靠自己買下房子，「隨便接個案子就1、2萬，甚至更多，工作時間除了拍攝，就是在家用電腦修圖，沒開發票，不用報稅，一個月多接幾個就削翻了」。

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看到周邊的例子，他不禁想問，「婚攝是不是真的很好賺呢？」對此，不少鄉民直言，「我朋友在攝影棚的，看他也不怎樣就是了」、「看別人工作是想像，自己做是另一回事」、「大師級一場7-8萬，還要先搶先贏，給您參考」、「難賺啊...南部一堆人預算幾千塊，賺什麼」。

▲原po好奇，婚攝真的好賺嗎。（圖／翻攝自PTT）

一部分網友則點出現實面，表示初期投資設備的錢就不少，而且要有不錯的報價，首先得累積好的名聲及口碑，「設備投資就要2-30萬起跳」、「跟你說很好賺，但前提是你已經做出口碑，有客人幫忙引薦和網路評價，才能案子接不完和維持不錯的報價」、「多數都是勉強維持生活而已，不過我知道做婚攝的，家裡通常原本就狀況很好，根本不缺錢」。

另外，po文也釣出同行分享心得，「以前做過一陣子攝助，有些婚攝是婚紗攝影師技術好了以後，自己摸索去練的，練得好就可以轉去做這個，比拍婚紗輕鬆，但拍不好也很容易跟客人有糾紛，簡單說就是靠口碑」、「我爸就是在做婚攝的，認真不好賺，每天除了修圖還是修圖」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）