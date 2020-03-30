防疫升級！文大、元智實施「軟封校」　校外人士採預約、連假全校消毒

▲文大連假將實施校園消毒。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴大，又逢清明連假。文化大學今（30日）表示，將超前部署、採取高規格防疫措施，明日起包括校本部及推廣部，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將在連假進行全面消毒。元智大學校長吳志揚也寫信給全校師生，強調校外人士禁止入校，教職員也需憑證入校。

文大表示，為配合最新疫情變化，自31日起除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客。對於校外應邀入校來賓及洽公人士，也將採「實名預約制」，並請其由文大正門口進入校園，及配合文大相關防疫措施，例如填寫健康關懷問卷等；文大也要求邀請校外來賓入校的學校相關單位，須於入校三日前送出邀請名單，及會辦相關單位。

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▲文大明起進行軟封校。（圖／文化大學提供）

文大也表示，防疫工作沒有假期，將利用清明假期期間，再次委請專業消毒公司，對全校室內空間，包括宿舍、教室、廁所及公共區域等進行全面消毒，請全體教職員生及家長安心。

元智大學校長吳志揚也提醒師生，面對疫情絕對要謹慎、小心，但不要恐慌，千萬要配合政府防疫，減少出入大型聚會或人多的地方，務必做好防疫的自我健康管理，齊心團結，配合政府抗疫，戰勝病毒。

元智大學從3月2日起已全面實施量體溫工作，教職員、學生、訪客每日入校門時都必須配合量體溫，宿舍也不例外，出入的學生也須量測體溫；廁所等公共區域每日也進行消毒與清潔的工作，以確保師生的安全。防疫期間所有會議儘量改以電子會議進行，大型聚會或活動暫時取消或改變型式，宿舍實施門禁、用餐儘量外帶，以降低群聚傳染的風險。

▲元智大學禁止校外人士進入。（圖／記者崔至雲攝）

吳志揚也再次呼籲，師生一定要提高警覺，勤洗手、少出入公共場所或密閉空間，必要時一定戴口罩，做好個人健康管理。這段時間非有必要請不要出國，避免參加大型活動或聚會，與朋友聯繫盡量改以電話或Line等方式，不要有太親密的親觸，如果周遭接觸的朋友或家人確診，務必配合政府防疫政策，做好自我居家檢疫及健康管理的工作，千萬不要趴趴走。

另外，吳志揚說，學校針對無法到校或是需自我健康管理的同學，已建立遠距教學的服務，即使同學無法到校，也可配合任課老師利用遠距教學的方式上課，學業絕對不會受影響。

▲文大連假將實施校園消毒。（圖／文化大學提供）