雲林+1491累計28人死亡　全縣兒童疫苗共15620人完成施打

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（31）日新增1491例本土確診個案，分別為斗六279例，虎尾219例，西螺122例，北港94例，元長81例，斗南79例，麥寮77例，土庫68例，莿桐、古坑各66例，林內62例，二崙42例，崙背44例，水林42例，大埤34例，口湖、四湖各36例，台西24例，褒忠14例，東勢12例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1491例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1491例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，無症狀914人、輕症577人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1183人、確診者居家照護在管中有5881人。統計至5月30日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10619人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月30日止已完成5001人接種，總計15620人目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共22429例，其中1例為兒童重症、28例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。新增1名死亡確診個案，為60多歲女性，已接種2劑COVID-19疫苗，有慢性腎臟衰竭病史，5/21因發燒、喘、血壓低送醫，採檢PCR陽性確診，至5/27因病況差，由醫院宣告死亡，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增1例，PCR陽性確診死亡待判定有7例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局分析，今年本土個案中比例最多的年齡區間為30-39歲共3626人，佔比約為16.2％；次多的年齡區間為40-49歲共3483人，佔比約為15.5％；另65歲以上長者共2735人，占比約為12.2％；0－12歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6－12歲共2005人，約佔8.9％；學齡前3－6歲共840人，約佔3.7％；小於3歲共640人，約佔2.9％。

▲雲林縣累計28確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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