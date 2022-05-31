每天名額2800人！台大拚打兒童青少年疫苗　請紅鼻子醫生駐點安撫

▲臺大醫院邀請紅鼻子醫生駐點疫苗施打站。（圖／台大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

兒童新冠疫苗第一劑、青少年第三劑正展開接種，台大醫院特別從昨天起至6月4日於東址大廳加開門診，提供每天2800名BNT疫苗名額給青少年與兒童；而為了避免孩子對疫苗抗拒，現場還邀請紅鼻子醫生到場安撫，表演音樂並且與小朋友互動，轉移恐懼感。

現正值新冠疫情高原期，許多家長都會擔心家中孩童染疫及後續重症的風險。為提升兒童及青少年保護力，台大醫院全力協助兒童及青少年施打新冠肺炎BNT疫苗，自5月30日至6月4日於東址大廳特別加開上、下午各1,400名、一天高達2,800名的疫苗門診，當中包含兒童2,000名、青少年800名，端午連假也不休息。

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院方表示，家長可以透過網路掛號預約，而昨天與今天預約該門診到院接種約1700多人，其實名額都還有，也可現場掛號。

▲▼台大醫院全力協助兒童及青少年施打新冠BNT疫苗，邀請紅鼻子醫生駐點疫苗施打站。

由於許多小朋友對於打針都有恐懼感，甚至會發生哭鬧抗拒的情形，台大醫院在5月30日至6月4日於東址大廳施打兒童新冠疫苗期間，特別邀請紅鼻子法國創意總監Luc Ducros與紅鼻子醫生們到場安撫小朋友，以表演音樂及與小朋友互動的方式，打造溫馨友善的疫苗施打環境，吸引與分散小朋友的注意力，並贈送兒童疫苗貼紙，成功轉移小朋友的恐懼感，順利接受疫苗施打，期能藉此提升兒童與青少年的保護力，避免重症的機率。

▲臺大醫院協助校園疫苗接種。

除了在端午連假期間於醫院內進行兒童新冠疫苗的施打，台大醫院上週六日也已經協助鄰近小學如國語實小、東門國小以及市大附小等學校及附設幼稚園施打疫苗；5月31日前往北一女中、6月2日前往建國中學協助青少年施打BNT追加劑疫苗，全力守護臺灣兒童及青少年的健康。

面對嚴峻的新冠肺炎疫情，台大醫院非常鼓勵家長們儘速帶著小朋友前來施打新冠疫苗，及早提升疫苗覆蓋率，增加群體免疫保護力，不但保護了小朋友，同時也是保護自己及保護家人最好的方式。





▲打完疫苗的小朋友感謝醫護人員。





▲臺大醫院全力協助兒童及青少年施打新冠BNT疫苗。