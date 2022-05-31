台南確診+6478！今年累積確診破10萬　新增BNT兒童疫苗接種場次

▲台南市長黃偉哲公布台南確診數有6478，請民眾儘快打疫苗，輝瑞跟莫德納兩種兒童疫苗，到目前為止，都沒有嚴重的疫苗不良反應，請家長請放心讓孩子施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南市的確診數有6483，但是因為有外縣市的案例，所以變成6478，全台南市今年累積到現在，確診的是100768，其中58532已經解除隔離，有42000多人還在隔離。

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黃偉哲市長說，台南市總共5609位5-11歲的孩子來接種疫苗，接種輝瑞疫苗，總共到昨天為止累計的輝瑞疫苗接種數27933，另外莫德納有24247，總共加起來應該是5萬2千，已經接近超過一半的，可是因為不是每位家長，都覺得他的子弟想接種疫苗，理論上兒童的接種率已經44.73％，但是實際上應該是更高，因為不見得百分之百的兒童都會接種。

黃偉哲強調，成人到現在第一劑也不過是86％，兒童就算90％，也有10％的人沒有接種，不管如何台南市準備的疫苗都夠用，就算接下來的人，大家都通通跑去打輝瑞也夠。輝瑞跟莫德納兩種兒童疫苗，到目前為止，都沒有嚴重的疫苗不良反應，請家長請放心。

衛生局林曉玫科長說，為儘早建立兒童保護力，市立圖書館永康新總館於6月1日至5日皆會開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站；台南打疫苗系統也已陸續增開輝瑞BNT兒童疫苗醫療院所接種場次，請家中有年滿5至11歲兒童的家長盡快上網預約，讓孩子在暫停實體課程期間也能接種。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

黃偉哲市長指出，很多防疫作為都是在優化整體的服務，減少人力的浪費，減少排隊時間，減少群聚機會，那也減少醫護人員的工作能量負擔，不管是台南打疫苗的部分，省去了非常多的家長或是民眾在那邊打電話，一家一家診所地試，一家一家醫院地嘗試，然後要七早八早，就從北部開車南下去排隊，現在只要在鍵盤前面、在網路上輕輕鬆鬆地點，然後預約了時間，然後照那個預約的時間去，就有疫苗為你準備好，打完了休息15分鐘就離開，像這樣子。

黃偉哲說，像台南共照雲，你一直打1922、1999，有時候碰到了塞車或是忙線，那很多重要的訊息人家在連絡，那可能你是要詢問我頭痛怎麼啦，或是說我喉嚨乾乾的怎麼樣，這部分有些QA、有些指引在台南共照雲裡面就有，台南快疫通裡面也會有，所以你只要，如果您確診，然後我居隔單怎麼印，這些的問題跟答案都會替你整理好，你只要上去加入台南共照雲的網站，就避免了你很多同時間一直打防疫專線、一直打1922、一直打1999打不進去，然後自己在那邊生悶氣，而且也浪費你的時間。所以說，如果能夠加入台南共照雲，靠著科技可以幫你省掉很多麻煩，省掉很多醫護人員的量能，希望趕快來打疫苗，趕快產生保護力，疫苗絕對夠。