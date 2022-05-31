保平安除瘴癘　斗六南聖宮備九龍午時水慶端午

記者蔡佩旻／雲林報導

再過2天將迎來端午節，雲林斗六南聖宮今（31）日召開記者會，說明將以廟中自有的地下湧泉製作成午時水與信眾分享，端午節當天邀請鄉親與信眾一起來玩立蛋、動手做香包，祈求南聖宮關聖帝君庇佑大家保平安、除瘴癘。

▲斗六南聖宮今年端午將取九龍池的自然湧泉午時水贈與鄉親信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

南聖宮副宮主陳一郎表示，約三年多前整理香客洗手間時，隱約潺潺流水聲傳來，在眾人往南聖宮方向的數公尺處開挖後發現，竟有泉水自然流出且源源不絕，經當地年逾80的耆老指出，在小時候就曾聽過水聲，眾人認為此即足見湧泉存在已經很久，由於資源珍貴，廟方特別將泉水接管，並引進廟前的「九龍池」，取代自水來水源，經循環後再留回原處。

▲斗六南聖宮今年端午節將取九龍池的自然湧泉午時水贈與鄉親信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

南聖宮表示，今年慶端午將於6月3日當天辦理活動，包括做親子做香包、立蛋比賽，還有街頭藝人表演，以地下湧泉製成「午時水」，讓信眾帶回家外，鼓勵民眾完整接種，當天只要出示打滿三劑疫苗證明（小黃卡、健保卡，國小幼童只要出示接種一劑證明即可）就能領取一隻造型獨特可愛「虎仔香」，每人限領一隻，限量領完為止；另民眾也可上南聖宮官網打卡並分享，同樣可獲贈一隻「虎仔香」。

▲斗六南聖宮今年端午節辦理一系列活動，邀請鄉親信眾前往打卡、祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

廟方說明，「午時水」就是一年之中的農曆5月5號午時（11點到1點）的水，據傳端午節的午時水可趨吉避兇，亦有辟邪的效果，又稱「極陽水」，可以長期保存，可用來淨身、淨宅、除瘴癘、抗瘟疫、增強運勢，歡迎民眾一起來南聖宫過端午。

▲斗六南聖宮將在端午節準備香包材料磨粉，讓參與民眾可以DIY自製香包驅邪防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年端午節到斗六南聖宮打卡並到粉絲專頁按讚可以獲贈虎仔香造型香包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年端午節到斗六南聖宮打卡並到粉絲專頁按讚可以獲贈虎仔香造型香包。（圖／記者蔡佩旻攝）

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