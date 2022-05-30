獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

▲闖入民宅的母猴精神相當好，面對圍觀的民眾警戒性相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市鄰近古坑鄉的三光里昨日發生民宅遭野生台灣獼猴入侵事件，民眾通報1999由委外廠商捕捉，過程獼猴還咬傷捉捕人員，眾人與獼猴在透天厝中大耗體力追捕，最後在屋中追趕至小房間「密室捉猴」，強力壓制成功捕獲。今（30）日縣府農業處人員協同獸醫確認母猴健康狀況後，麻醉送往山區野放。

三光里出現一隻母猴流浪社區已年餘，平時居民見其在竹林、果園、電桿遊蕩，遠觀下也相安無事，但近月來母猴與居民距離漸漸拉近，有破壞門窗意圖侵入狀況。昨日上午7時50分，有民眾發現家中出現大猴子，嚇得連忙通報1999由縣府農業處委外廠商派遣捕猴員前往。

▲劉姓捉捕員遭獼猴隔著網子咬一口，所幸擦藥包紮後無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

捕猴員劉津丞表示，進入屋中時母猴在客廳，因空間很大捕捉過程母猴在屋中亂竄，移動速度非常快，接近樓梯後直接抓著樓梯扶手往上攀僅花3秒鐘就到達4樓，最後由3名捕捉員用網子及防咬手套強力將母猴圍趕至小房間，強力捕捉壓制，搏鬥過程劉津丞左小腿遭獼猴隔著網子啃咬一口立馬見血，上藥包紮後無大礙。

▲3名捉捕員與母猴在民宅內一陣追趕後，在密閉房間內將母猴壓制落網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劉津丞說，該隻母猴從首次出現擾民遭通報已數十次，但當時都在戶外捉難度高，雖然設置誘捕籠已年餘，因為猴子很聰明要牠自己進籠子的機率相當低，猴子動作靈敏移送速快，要吹箭也需費很大一番功夫，都是被牠逃跑無功而返。

▲斗六三光里一處民宅遭台灣獼猴入侵，捕捉員在屋中追趕一番將母猴順利捕獲「落網」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三光里里長黃順昌表示，獼猴來到附近已經好一段時間，平時從竹林與果園處進入民宅社區，原本在外圍而已，但漸漸發現民宅內會有食物便開始有開窗的行為出現，後來民眾為了防範都是門窗緊鎖，但家中無法開窗通風相當不便，尤其帶小孩外出也會害怕遇到猴子攻擊，所以經過通報來捕捉，現在獼猴抓去野放，鄉親也比較安心。

▲母猴遭逮安置一晚後，由農業處人員與獸醫檢視狀況良好，麻醉送至山區野放。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府農業處人員今日上午前往委外廠商駐點處，由獸醫檢視母猴健康狀況後麻醉。農業處人員表示，母猴的體型已是成猴，健康狀況很好，體力與精神看起來都不錯，麻醉後載往古坑鄉山區安全處野放，也呼籲民眾，台灣獼猴從2019年降為一般類野生動物，但依規定不能捕捉、飼養，若捕捉野生獼猴依野生動物保育法，可裁罰6萬至30萬元，民眾千萬不要任意飼養。

▲斗六三光里有一隻母猴出現社區附近一年多，通報捕捉數十次均被逃脫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六三光里有大片果園與竹林，獼猴平時會從這邊出現進入社區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三光里里長指出母猴平時從果園及竹林出現，散步進入社區遊蕩。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善 兒童BNT已3484人接種

►BNT兒童疫苗之亂！ 為了號碼牌...雲林50家長當街吵成一團

►獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛 網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

►雲林增購3萬6千劑唾液快篩 每人2劑預計6／2前發完

►西螺農產集貨場槍擊案 警再逮兩嫌...否認涉案獲交保