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雲林+1088不降反升　確診死亡增7人其中5人未打疫苗

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（30）日新增1088例本土確診個案，分別為斗六190例，虎尾144例，西螺111例，斗南78例，麥寮66例，莿桐、土庫各50例，北港51例，古坑47例，二崙46例，崙背44例，大埤37例，林內33例，元長31例，四湖25例，口湖22例，水林20例，台西16例，褒忠14例，東勢13例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1088例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中央指揮中心指揮官陳時中今指出，全國確診數整體趨勢沒有往上升，北部到達較相對性的整體染疫率，中南部還要再觀察，整體來說昨日的確診數狀況大部分縣市都是往下降，只有雲林縣往上升，但確診數大約在1千至1千2百與看的人數較多有關係，並非絕對情況。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日確診死亡個案新增7例，另再增2例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，雲林縣兒童疫苗施打率42.5%高過全國(33.2%)達9.3％，張麗善表示，學童在校園集體接受5-11歲BNT疫苗接種總時程，各校之安排施打日可洽學校，資訊同步公告於雲林縣教育網防疫專區；幼兒園部分，將於各鄉鎮中心學校設置施打站，通知家長帶學童前往至指定校園施打，所有同意施打並登記校園集體街中的學童，將於6月2日全數施打完成。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計27確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1088例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，無症狀661人、輕症427人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有959人、確診者居家照護在管中有6008人。統計至5月29日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10550人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月29日止已完成4403人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5-6歲幼兒園學童登記集體校園接種BNT兒童疫苗時程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共20938例，其中1例為兒童重症、27例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增之7名死亡確診個案，3名男性與4名女性，年齡介在70至90多歲之間，患有糖尿病、高血壓、慢性腎病、腦中風癌症等慢性病，其中5位均無接種過疫苗、另2位已施打2劑，死亡日期為5/23-5/26之間，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣計畫處表示，針對民眾對於防疫與政策或本身遇到問題需解惑，特別設立「雲林COVID-19訊息一站式平台」，今日正式上線，平台中「依對象」、「依主題」二大分類，整理了即時的最新防疫資訊，讓民眾不再困擾面對問題該怎麼辦，民眾除可多利用網站也能幫忙轉傳給親友，透過簡單的連結分享，一起為防疫盡心力。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府推出雲林COVID-19訊息一站式平台，今日正式上線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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