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台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

▲台東+866。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今天新增866個確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣31日新增866名確診者，724名民眾戶籍或居住地分在台東、142名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案13770人、居隔者1990人。台東縣針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/30下午4點為止，住院收治人數為96人、加強版集中檢疫所為57人、居家照護現管人數有4520人，而今日並無死亡案列。

台東縣衛生局表示，今日機構群聚案總計新增105個案。目前縣內有6養護(1機構經7天隔離無新增個案今日結案)、2身障、5間監所、2醫院、2兒少(今日新增1兒少)機構發生群聚事件。兒少機構部份今日新增3個案，其中新增的兒少安置機構群聚案，為機構內2位不同行政單位員工各自確診，目前相關接觸者採檢皆為陰性，並已開始居家上班暫停進入機構，將持續監測機構工作人員7天；養護機構部分，今日新增70人確診，57住民隔離中陽轉、13員工確診；矯正機關新增32人，皆為工作人員；身障機構與醫院本日無新增。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診145生、21師，累計共2426生、298師。

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為減輕家長負擔，台東縣政府專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼生，於6/1、6/2晚間6點至9點在寶桑國中活動中心，開設BNT疫苗快打站，線上登記延長至今(5/31)天晚間9點 (預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app) ，額滿為止。

另台東縣衛生局呼籲兒童罹患新冠肺炎如有腦炎重症前驅症狀、警訊表徵體溫大於41度、持續昏睡、意識不佳、持續頭痛、持續嘔吐、抽蓄、步態不穩等情形，應立即請由119送醫或家人載送就醫條件，由醫院評估是否收至入院，並非必須燒到41度醫院才可收治住院。針對COVID-19疫情需要，提供學齡前兒童（6歲以下）快速就診，衛生局也協調部東以及榮民醫院開設兒科特別門診(即中央公告綠色通道門診)，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，不用與其他兒童一般就醫排隊。

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