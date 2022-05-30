　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

▲北港朝天宮旁350年歷史古井水，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮旁350年歷史古井「龍井」，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林北港朝天宮媽祖廟旁有一口相傳已350餘年歷史的「龍井」，迄今井水仍保持清澈甘甜。每年端午節當天都吸引來自全國民眾取「午時水」，去年因疫情請示媽祖後首度無開放，今年亦怕民眾取水造成群聚，端午節決定不開放，請民眾不要前來取水，以免白跑一趟，百年「龍井」繼去年之後，連2年封井無開放。

北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已有350餘年歷史，迄今井水仍保持清澈甘甜，位於西側的「虎井」，因時境變遷以至於位在道路正中央，被以鋼板覆蓋無法再行淘水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北港朝天宮旁350年歷史古井水，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮正殿下方有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已有350餘年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

這口「龍井」位在北港朝天宮旁東側的龍井小吃店內，每年端午節都吸引來自各地民眾帶著水桶、鍋子、寶特瓶前來排隊盛取午時水，帶回家淨身、淨宅、除瘴癘保平安，為了方便民眾取水，北港鎮中山路龍井小吃店老闆王清坡及2名兒子兩人，以古法用繩綁水桶手工無償替民眾取水。

▲北港朝天宮旁350年歷史古井水，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「龍井」位在北港朝天宮旁東側的龍井小吃店內，每年均由王姓業者父子3人無償為民眾服務取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全指出，端午節即將到來，民間信仰習俗相傳]，在端午節當日上午11時至下午13時，地心引力磁場最強的時段，汲取的「午時水」相傳可趨吉避兇，亦有辟邪的效果，又稱「極陽水」，煮泡飲用可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘等，民眾依習俗端午節取水飲用。

▲北港朝天宮旁350年歷史古井水，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前年（2020年）端午節當天，民眾都帶著鍋子桶子前來取午時水，其中不乏從其他縣市特地前來的。（圖／記者蔡佩旻攝）

去年端午節前夕本土新冠疫情升溫，龍井小吃店業者認為取水原意也是為保平安，若因取午時水而群聚失去防疫意義，擲筊請示媽祖，決定龍井不開放；王姓業者表示，今年疫情格外嚴重，一旦開放供水必會造成民眾群聚，經審慎評估後，今年龍井依然不開放給大眾取午時水，敬請民眾見諒，請民眾不要前來取水，以免白跑一趟。

▲北港朝天宮旁350年歷史古井水，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前年（2020年）端午節當天取水畫面，王姓業者兄弟與父親數十年來端午節均無償協助民眾取水，以繩索綁鐵桶取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►今年降雨量銳減　雲林北港龍井取「午時水」更珍貴

►獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

►BNT兒童疫苗之亂！　為了號碼牌...雲林50家長當街吵成一團

►好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善　兒童BNT已3484人接種

►西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

►獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛　網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明
女星今天滿35歲了！　正式繼承亡母2.3億遺產
5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑
老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩
媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了
低胸妹「高雄式騎法」慘了！　一吹被逮捕怨：一定要上銬嗎
朱學恒鬧完黃子佼賀文「開直播收抖內」！女星氣炸嗆5字　金額曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

塑膠布隔離專責病房！不開冷氣患者脫到剩尿布　護理師控：太兩光

LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明

連3天36度！台東橙色燈號警訊　縣府啟動高溫應變措施

5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑裝

再7天離開高原期！沈政男曝「中南部將達高峰」　1數據上升讓人擔心

高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

華航空中女王「飛行餐車」2天半賣光！最後一批預定辦法出爐

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

塑膠布隔離專責病房！不開冷氣患者脫到剩尿布　護理師控：太兩光

LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明

連3天36度！台東橙色燈號警訊　縣府啟動高溫應變措施

5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑裝

再7天離開高原期！沈政男曝「中南部將達高峰」　1數據上升讓人擔心

高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

華航空中女王「飛行餐車」2天半賣光！最後一批預定辦法出爐

林雨宣拍「山區撞車爆炸戲」興奮睡不著！自招血液裡很M

綠軍連贏搶七！菜鳥教頭成史上第1人　季中東區第11竟打進總決賽

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

綜所稅申報倒數計時！　一表秒懂5個報稅關鍵時間點

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

智慧型手機再遇逆風！　傳三星削減3000萬隻出貨量

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

料理之王3慶首播！天天預測抽夢幻品BRUNO電烤盤

《九品芝麻官》如花中風消失3年「暴瘦近照曝光」！　復健成功宣告復出

鄭欣宜滿35歲了！正式繼承亡母2.3億遺產…港媒爆「遺產數字上漲」

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

中和2歲童獨乘禮儀車羽化　爸淚：想要真相安慰小寶

更多熱門

相關新聞

西部1小時生活圈發酵　彰化高鐵旁土地交易增13倍

西部1小時生活圈發酵　彰化高鐵旁土地交易增13倍

2016年苗栗、彰化、雲林高鐵站開站至今已6年，西部生活圈形成，據實價登錄資料「高鐵新三站」的站區土地交易，與通車後第一年的2016年相較，全數價量齊揚，其中彰化站去年土地交易總金額約17.8億元、總面積達1.68萬坪，更是2016年的13倍以上，增幅居新3站之最。

同事確診「APP整排無」網喊刪！1族群怒噓

同事確診「APP整排無」網喊刪！1族群怒噓

佳世達配發現金股利2.5元！組大艦隊無畏疫情　聚焦四大營運方針

佳世達配發現金股利2.5元！組大艦隊無畏疫情　聚焦四大營運方針

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

關鍵字：

北港朝天宮雲林午時水端午節龍井水疫情

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面