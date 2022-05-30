防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

▲北港朝天宮旁350年歷史古井「龍井」，因防疫避免群聚，連2年不開放民眾前往取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林北港朝天宮媽祖廟旁有一口相傳已350餘年歷史的「龍井」，迄今井水仍保持清澈甘甜。每年端午節當天都吸引來自全國民眾取「午時水」，去年因疫情請示媽祖後首度無開放，今年亦怕民眾取水造成群聚，端午節決定不開放，請民眾不要前來取水，以免白跑一趟，百年「龍井」繼去年之後，連2年封井無開放。

北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已有350餘年歷史，迄今井水仍保持清澈甘甜，位於西側的「虎井」，因時境變遷以至於位在道路正中央，被以鋼板覆蓋無法再行淘水。

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▲北港朝天宮正殿下方有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已有350餘年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

這口「龍井」位在北港朝天宮旁東側的龍井小吃店內，每年端午節都吸引來自各地民眾帶著水桶、鍋子、寶特瓶前來排隊盛取午時水，帶回家淨身、淨宅、除瘴癘保平安，為了方便民眾取水，北港鎮中山路龍井小吃店老闆王清坡及2名兒子兩人，以古法用繩綁水桶手工無償替民眾取水。

▲「龍井」位在北港朝天宮旁東側的龍井小吃店內，每年均由王姓業者父子3人無償為民眾服務取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全指出，端午節即將到來，民間信仰習俗相傳]，在端午節當日上午11時至下午13時，地心引力磁場最強的時段，汲取的「午時水」相傳可趨吉避兇，亦有辟邪的效果，又稱「極陽水」，煮泡飲用可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘等，民眾依習俗端午節取水飲用。

▲前年（2020年）端午節當天，民眾都帶著鍋子桶子前來取午時水，其中不乏從其他縣市特地前來的。（圖／記者蔡佩旻攝）

去年端午節前夕本土新冠疫情升溫，龍井小吃店業者認為取水原意也是為保平安，若因取午時水而群聚失去防疫意義，擲筊請示媽祖，決定龍井不開放；王姓業者表示，今年疫情格外嚴重，一旦開放供水必會造成民眾群聚，經審慎評估後，今年龍井依然不開放給大眾取午時水，敬請民眾見諒，請民眾不要前來取水，以免白跑一趟。

▲前年（2020年）端午節當天取水畫面，王姓業者兄弟與父親數十年來端午節均無償協助民眾取水，以繩索綁鐵桶取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

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