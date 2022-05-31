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雲林誠正國小5生畢業考！一人一室平板視訊監試　考卷專送到家　

▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情持續嚴峻，兒童疫苗正全面施打中，停課的學校面臨畢業考，也是一項頭疼難題，雲林縣水林鄉誠正國小今年畢業生共5名，畢業考是分別在昨天與今天共考5科，該校採「高規格」防疫讓學童應考，一人一室連禮堂都用上了。校長王正信表示，是學校老師一同討論出來的方式，讓防疫與考試安全併行。

位於水林鄉蘇秦村的誠正國小全校學生共26名，今年的5位畢業生進行畢業考，適逢疫情暫停實體教學，校方為了這場畢業考，教師們集思廣益討論出讓學生既能公平又能防疫的方式，就是「一人一室」，分別在課堂教室、會議室、電腦室、大禮堂之外，一名學生因家長有防疫考量由老師到府收發考券，可謂是「高規格畢業考」。

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▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

▲視訊監考視窗共6格，有五名學生與一名監考老師一同上線。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

誠正國小校長王正信表示，昨天考國語、自然、英文3科，今天考數學、社會2科，動員多名教師們分工合作同步使用視訊、實體巡堂方式監考來協助孩子們完成這場畢業考，在校的學生今日用2節課應是完畢後隨即返家，在家應試的孩子，由該時段沒課的老師準時在時間到時，在家門等待收回考券。

▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

▲雲林誠正國小畢業生畢業考採一人一室，學生在電腦教室中應考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

校長王正信說，老師與孩子們感情都很好，即使僅是一場考試，老師們都願意為孩子付出如此多的辛勞與心力，身為大家長的我給予支持與肯定，學童應試上雖然還是與實體考試有差別，但已兼顧公平性，也真的是在偏鄉才能做到的特別方式。

▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

▲雲林誠正國小5名六年級生應試畢業考，採一人一室高規格由多名老師分工巡堂、視訊監考。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣誠正國小幸蝠專區）

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