6hrs沒進食！她戴N95「鼻樑壓到破皮」曝醫院慘況：5月就有4人離職

▲台灣本土疫情升溫，對第一線醫護造成龐大壓力。（示意圖／非當事人／記者李忠憲攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土病例數居高不下，也讓醫療量能緊繃，第一線醫護們幾乎每天都忙翻了，一名醫護人員崩潰表示，在台北市中正區某間醫院任職，由於疫情升溫，醫院每天都有處理不完的病人，從下午15時上班，直到21時30分才喝第一口水、上廁所，最慘的是，5月份就有4名同事離職，理由大多是「太累了」。

原PO在PTT發文，在台北市的醫院上班，從下午15時上班之後，沒有脫下口罩過，也沒有喝過一口水，就連廁所也有上過，直到晚上21時30分才吃到晚餐，一邊吃飯還得一邊注意訊息，隨時都有可能會被叫回去支援，她疲憊表示，「腰真的快炸了，鼻梁被N95壓到破皮」。

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她也提到，最慘的事情，「很多同事都走了」，光是5月份就有4名同事離職了，「填離職單一半都是太累要休息一陣子，留下來的人就是禁休、加班、禁休、加班」，對於這樣的生活，她感到心累，沒有一刻能夠好好休息，「醫院很多同事都走了，是不是該跟上？」

貼文一出，網友們看了超心疼，「醫護辛苦了」、「離職➝留下的禁休➝留下的離職，惡性循環」、「辛苦了，沒人能一直撐在醫院，一直耗體力且無休狀態」、「醫護都真的辛苦了」、「一個人的人力有極限的，有段時間曾剩我一個人自己撐14人份同事的工作，當時做完醫院也不會感謝甚至還有人想砍薪水+賴帳」、「我個人沒辦法幫妳做什麼，只能說謝謝妳」。