陳沂為郭彥均嗚不平　扯焦糖怒轟：造謠是我可以你不行？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者陶本和攝）

實習記者張鈞量／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」惹議，今天行政院長蘇貞昌一席「將查辦」的說法，掀起在野黨群攻。網紅陳沂28日也為郭彥均鳴不平，砲轟之前「焦糖」陳嘉行鼓勵染疫、取得天然疫苗的發言沒事，現在卻要究責郭彥均，「所以我們偉大的黨，連造謠這件事，也是我可以，你不行嗎？」

▼網紅陳沂發文為郭彥均鳴不平。（圖／翻攝陳沂臉書）

陳沂透過臉書表示，郭彥均貼出醫護友人對話，稱「很多孩子都走了」，被說是造謠，因為台灣其實才死10個孩子，不是「很多」。整件事驚動政府，搞到行政院和刑事局都要調查，必要的話將對郭彥均開罰。

陳沂質疑，比較好奇的是，之前焦糖哥哥陳嘉行鼓勵大家盡量去傳播染疫，「取得天然疫苗，懂得人就懂」，這樣同為散播謠言的言論，政府卻像沒事一樣。她批評，「所以我們偉大的黨連造謠這件事，也是我可以，你不行嗎？」

針對究責一事，行政院發言人羅秉成則於稍早時澄清，蘇貞昌受訪時表達的原意很明確，是針對近日社群網路上不實疫情訊息有相同貼文文字內容、發文時間又相近的現象表達憂心與關切之意，並非針對單一藝人的發文。

▼陳沂發文挺郭彥均 。（圖／ETtoday資料照）

▼陳沂之前曾發文酸爆焦糖哥哥「難怪初選沒過」。（圖／翻攝陳沂臉書）