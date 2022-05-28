朱立倫號召全國黨公職聲援郭彥均　若講真話要法辦「那通通法辦」

▲朱立倫聲援郭彥均，嗆要法辦就通通都法辦。（圖／翻攝朱立倫臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友對話，其中「看到這麼多孩子就這樣走了」一段話引起熱議，行政院長蘇貞昌今受訪時更進一步批評要究責不實謠言。對此，國民黨主席朱立倫28日批評，已經有十位孩子走了，政府卻仍在約談說真話的人。他呼籲，請全國的黨公職站出來聲援郭彥均、聲援小小孩，「「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦」。

朱立倫透過臉書質疑，「十位孩子的生命算少嗎？」、「我要問問蘇貞昌院長、陳時中部長，有沒有看到20位重症的孩童？有沒有同理心？」。他批評，幼小的生命在消逝，今天又有兩位5歲、6歲孩童離去，已經有十位孩子走了。政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人？根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題！

朱立倫更宣示要「動員」國民黨的力量，抵制蘇貞昌的究責，他說，「我們立即號召全國黨公職，通通聲援郭彥均、聲援小小孩」、「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦！如果憐憫孩子要被抓，就把全台灣為孩子發聲的人都抓起來！」。

▼國民黨主席朱立倫號召全國黨公職聲援郭彥均。（圖／國民黨提供）