郭彥均「很多孩子走了」惹議　PTT魔改3字：是不是就沒事了？

▲郭彥均分享醫護友人訴苦遭出征。（圖／翻攝郭彥均臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人郭彥均25日晚間分享與醫護朋友的對話，提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，引來極大爭議，行政院長蘇貞昌痛斥不實謠言，內政部警政署刑事警察局也表示會主動追查。就有網友在PTT的Gossiping板上發問，「要是改成『很多孩子還沒走』，是不是就沒事了？」讓其他人都傻眼。

這位網友發文問卦，「不能說很多孩子走了，那要是改成『很多孩子還沒走』，是不是就沒事了？」魔改3字讓其他人哭笑不得，「邏輯鬼才」、「這講話超哭的」、「原來是半杯水的故事，我大意了」、「你有夠靠北XDDD」、「好，現在都這樣說。」

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▲原PO問「要是改成『很多孩子還沒走』，是不是就沒事了？」（圖／翻攝自PTT）

郭彥均25日PO出與醫護友人的私訊截圖，對方希望染疫者明白確診並非醫護人員的錯，「他們也在救你，只是病人太多，他們也快撐不住…天天都在病房救人，小孩越來越慘」，有的醫生直言這是行醫以來最慘的日子，「看到這麼多孩子就這樣走。」貼文用意是希望大家不要再群聚、保持社交距離，一起戰勝病毒，在過渡時期好好防疫。

不過，一句「看到這麼多孩子就這樣走」，言論真實性引發外界議論，甚至引來民進黨桃園市前議員王浩宇喊查，面對爭議聲浪，郭彥均事後已刪文、道歉，強調訊息遭到外界誤解，且他與友人針對話題是「關懷醫護人員」，並未單指任何一間醫院或單位。

但行政院長蘇貞昌就認為，「看到這麼多孩子就這樣走」是不實謠言，有很明顯的操作痕跡，將加以究責、查辦。內政部警政署刑事警察局則表示，會主動追查，不排除近期約談相關貼文者，包含藝人郭彥均等到案說明。指揮中心指揮官陳時中則指出，「不實炒作不應該」，同時藉此事宣導，勿隨意散布不實謠言，否則將依法開罰最高300萬元。