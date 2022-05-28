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蔣萬安不捨染疫幼兒聲援郭彥均　怒問「他是哪個字說錯了？」

▲▼ 立委蔣萬安至松山霞海城隍廟發放快篩試劑。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委蔣萬安回應郭彥均爭議，反問「郭是哪個字說錯了？」（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

藝人郭彥均因為在臉書貼出「這多孩子就這樣走」，引發軒然大波，行政院長蘇貞昌更表示要究責查辦，但不少網友怒批簡直是箝制言論自由。立委蔣萬安也怒批「他是哪個字說錯了？ 」

蔣萬安今上午赴松山霞海城隍廟發送快篩試劑，媒體針對郭彥均發文一事詢問，他表示，昨天看到新聞就在想，難道現在民眾心裡的話都沒辦法說了嗎？他指出，其實大家對於這次疫情，特別是幼兒染疫、死亡的案例，都感到非常心痛，其實心痛、焦慮、不安，難道官員沒有理解到嗎？

稍早他又在臉書上發文指出，郭彥均說「很多孩子都走了」被很多網友批評，最後被迫刪文，蘇院長還說要查辦，但「我一直在想，他是哪個字說錯了？」

蔣萬安說，身為二寶爸，經歷過二寶也染疫高燒不退，他跟太太也是好幾天睡不好，焦慮、緊張到處求助的經驗還記憶猶新。現在只要新聞一報幼童染疫的新聞，他都會非常關注，也祈禱每一位不幸染疫的孩子都能順利康復。因為對父母來說，每個孩子都是上天賜與的寶貝，一個都不能少、更不能被帶走！

蔣萬安痛批政府，防疫沒有超前部署，也該亡羊補牢，在疫情仍然持續嚴峻、醫護人力緊繃的時刻，政府官員能不能多一點人性關懷？他想這會對臺灣社會會更有幫助。

▼郭彥均言論遭網友出征。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

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