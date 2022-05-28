聲援郭彥均　洪孟楷嗆蘇貞昌：要人民閉嘴就是新防疫模式？

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，引起譁然，行政院長蘇貞昌28日表示將加以究責、查辦，呼籲國人不要亂傳未經查證的假消息。不過，國民黨立委洪孟楷怒批，難道解決不了問題就解決提出問題的人嗎？與其刻意恐嚇人民，倒不如好好加強防疫，讓全台灣的家長可以放心。

洪孟楷透過臉書表示，今日又兩例孩童死亡，恢復正常生活不該是要人民閉嘴，這就是民進黨政府的「新防疫模式」？蘇揆上午說要對人民提告，而下午馬上有新聞快訊，刑事局大動作要偵辦，一個關心疫情和醫護人員過勞的貼文，可以引起如此大的動作，這不是心虛是什麼！更重要的是請蘇揆告訴國人，還要多少孩童犧牲才是他認為的數目多？

洪孟楷下午受訪再指，難道解決不了問題就解決提出問題的人嗎？民進黨政府從來沒有告訴人民，所謂的新防疫模式到底會有多少人犧牲，犧牲了多少的孩童的聲明才是民進黨政府所謂的多呢？與其在這邊刻意的恐嚇提出問題的人，倒不如好好想想怎麼加強防疫、讓國人心安，讓全台灣所有家長可以放心，這才是現在政府該做的事情。

洪孟楷向蘇貞昌喊話說，請蘇揆不要轉移焦點，轉移焦點沒辦法轉移民進黨無能的事實。

▼洪孟楷聲援郭彥均。（圖／翻攝洪孟楷臉書，點圖放大）