雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

▲雲林縣小學均完成新生報到，有4所學校只有一名新生，全校僅6班的小校佔全雲林縣的小學約7成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣已連續2年兒少人口負成長，根據雲林縣府教育處初步統計，今年小學一年級入學新生人數有4614人，較去年的4705人又減少91人，總班級數較去年減少2班，更有4所學校只有一名新生，值得關注是，雲林縣有7成小學，是一個年級只有一班、全校只有6班的小型學校。

雲林縣政府教育處統計全縣152所國小，111學年度小一新生已在5月2日完成報到，據統計，110學年度有2萬9344名學生，111學年度有2萬9442人，其中一年級人數110學年度有4705人、265班，111學年度為4614、263班，減少91人、2班。

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其中，111學年度有四所學校小一只有一名學生，分別為古坑興昌國小、土庫新庄國小、元長山內國小及水林文正國小。

教育處表示，雲林學生數在百人以下或全校6班的小校變多了，今年百人以下有89所佔6成，6班的學校有105所佔了近7成。 不過也有學校小一學生人數變多，西螺安定國小連續3年新生人數成長，前年25人、去年30人，今年學籍內有27人，結果有5人跨區報到，一年級新生有32人。

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