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雲林縣高中以下線上授課延至6／2　張麗善：滾動式調整

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情持續嚴峻，停課一週即將結束，迎接下週日否恢復實體授課，家長與學校都焦頭爛額，雲林縣長張麗善今（26）日受訪表示，「遠距教學再延長一週，端午節後再視疫情情況滾動式調整」。

▲雲林縣長張麗善今日受訪指出，雲林縣施行線上授課再延一週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日受訪指出，雲林縣施行線上授課再延一週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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張麗善指出，雲林許多家長擔憂疫情狀況，所以雲林縣府決定這周依然配合家長的需求用線上教學，今日上午雲林政府教育處長邱孝文緊急會同縣內校長開會，了解學界對疫情恐慌狀況，所以決定在下週繼續實施線上教學。

張麗善說，縣府針對一些家長沒有辦法在家照顧孩子，就像這週一樣提供孩子可以安置的地方，上週大約全縣國中小超過5萬名學生，大概有10％要回到學校讀書，這部分我們謹守防疫原則、也提供家長與學童安心上學，再來我們在線上教學避免群聚能夠符合我們現在家長的需求也能控制疫情。

她表示，下個禮拜還是繼續線上教學到6月2日，隔日即端午連假，至於再來視疫情狀況做滾動式檢討。

雲林縣政府補充說明，暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，由學校協助借用；如果學校數量仍有不足，可向雲林縣線網中心借用，相關設備仍十分充足，隨時可支援各校，落實停課不停學。若學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難等因素，得到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐。
 
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